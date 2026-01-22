Trinity Rodman renueva con el Spirit y seguirá en Estados Unidos hasta 2028

El nuevo contrato de Rodman, superior al millón de dólares por temporada, la convertirá en la futbolista mejor pagada del mundo, según reveló a ESPN su agente, Mike Senkowski, de Upper 90 Sports Group.

La firma entre Rodman y el Spirit -que entrena el español Adrián González- pone fin a un culebrón de meses que llegó a poner en cuestión la capacidad de la NWSL para retener a sus estrellas, lastrada por sus estrictas restricciones salariales.

Con un límite salarial de apenas 3,5 millones de dólares para toda la plantilla en 2026, el Spirit se veía incapaz de ofrecer a Rodman un sueldo competitivo frente a las ofertas llegadas desde Inglaterra.

El 'culebrón Rodman' forzó a la NWSL a crear una norma que permite a sus equipos excederse en 1 millón de dólares del tope salarial con el objetivo de atraer y retener a un grupo de jugadoras consideradas "de alto impacto".

"He hecho del DMV (área metropolitana de Washington) mi hogar y del Spirit mi familia, y sabía que aquí quería empezar el próximo capítulo de mi carrera", dijo Rodman en un comunicado del club.

"Me siento orgullosa de lo que hemos construido desde mi temporada de 'rookie' y me ilusiona el rumbo que está tomando este club. Vamos a por títulos y a elevar el listón, y estoy deseando seguir haciéndolo con mis compañeras y con la mejor afición de la NWSL", agregó.

Rodman y el Spirit han sido finalistas de liga en las dos últimas temporadas.

"Trinity es una jugadora generacional, pero, sobre todo, representa el futuro de este club y el futuro del fútbol femenino", aseguró Michele Kang, propietaria del Spirit, así como del OL Lyonnes y del London City Lionesses de la Women's Super League.

"Este acuerdo refleja nuestra convicción de que el talento de élite merece un compromiso de élite", añadió.