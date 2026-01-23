El central Unai Núñez llega al Valencia cedido por el Celta hasta final de temporada

El central, que puede jugar tanto en el perfil derecho como izquierdo y Carlos Corberán considera que es complementario a los centrales de la plantilla, llega para suplir la baja del lesionado Mouctar Diakhaby, que ha tenido que pasar por quirófano y al que el club ha dado de baja federativa para acometer este fichaje.

Núñez, que llegó en la tarde del viernes a València, se formó en las categorías inferiores del Athletic, club que lo cedió en la campaña 2022-23 al Celta de Vigo, que ejerció en marzo de 2024 una opción de compra y fichó al jugador hasta 2029 después de pagar algo menos de diez millones de euros por él.

El defensa, que está a punto de cumplir 29 años, tuvo un gran protagonismo en sus dos primeras campañas en el equipo gallego y la pasada temporada regresó al Athletic, esta vez cedido por el Celta, pero apenas jugó 10 partidos y este verano fue cedido al Hellas Verona.

Esta campaña, el defensor vasco ha jugado en 17 de los 21 encuentros del Hellas, equipo que es colista de la Serie A italiana.

A su llegada a la ciudad, el central dijo estar "perfecto" para poder jugar este sábado ante el Espanyol aunque dejó la decisión en manos de Corberán, que horas antes había dicho que no sabía aún si daría tiempo a inscribirlo.