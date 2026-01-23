El Inter remonta y aplasta 6-2 al Pisa para extender su liderato en la Serie A

La afición del San Siro quedó fría con el doblete tempranero de Stefano Moreo para el Pisa, que incluyó un brillante toque por encima del arquero del Inter, Yann Sommer, que rifó una pelota en la salida cerca del mediocampo.

Pero el penalti de Piotr Zielinski en el minuto 39 provocó la remontada al final de la primera parte, con la dupla atacante formada por Lautaro Martínez (41’) y Pio Esposito (45+2) , que remataron con potentes cabezazos para poner al Inter por delante al descanso.

Federico Dimarco (82’) , Ange-Yoan Bonny (86’) y Henrik Mkhitaryan (90+3’) redondearon la goleada en una ráfaga final de 10 minutos de fútbol total para asegurar la novena victoria del Inter, en una racha de 10 partidos invicto en la liga.

La contundente victoria del Inter aumenta la presión sobre sus rivales por el título, el AC Milan y el Nápoles, que tienen duelos difíciles fuera de casa este fin de semana.

Partidos de la fecha 22:

* Viernes: Inter 6-Pisa 2. Goles: 11’ y 23’ Stefano Moreo (IM); 39’ Piotr Zielinski, de penal, 41’ Lautaro Martínez, 45+2’ Francesco Espósito, 82’ Federico Dimarco, 86’ Ange Bonny, 90+3’ Henrikh Mkhitaryan (I).

Sábado: 11:00 Como - Torino; 14:00 Fiorentina - Cagliari (ESPN2); 16:45 Lecce-Lazio.

Domingo: 08:30 Sassuolo-Cremonese (ESPN4); 11:00 Atalanta- Parma; 11:00 Genoa-Bolonia; 14:00 Juventus-Napoli (ESPN2); 16:45 Roma-AC Milan (ESPN2).

Lunes: 16:45 Hellas Verona - Udinese

* Los 10 primeros: Inter 52 puntos, Milan 46, Napoli 43, Roma 42, Juventus 39, Como 37, Atalanta 32, Bolonia 30, Lazio 28, Udinese 26.

Fuente: AFP.