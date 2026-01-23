El Sevilla español inscribe a Federico Gattoni tras regresar de su cesión a River Plate

Sin embargo, las lesiones musculares recurrentes del francés Tanguy Nianzou y la fractura del escafoides del pie izquierdo que obligará a pasar por el quirófano al brasileño Marcao Teixeira, ambos centrales, han obligado a reconsiderar su postura al Sevilla, con el que Gattoni tiene contrato hasta junio de 2027.

"Es jugador del club y ante las bajas de nuestros centrales se le habilitará para tenerlo en cuenta. Lo conozco desde hace menos de un mes. No sé lo que ha sido de su vida futbolística con otros entrenadores, pero sí sé lo que puede llegar a ser desde que entrena conmigo", manifestó este viernes Almeyda en rueda de prensa.

Federico Gattoni llegó al Sevilla en el verano de 2023 procedente de San Lorenzo de Almagro, que cobró alrededor de un millón de euros por su traspaso, pero sólo estuvo media temporada en la disciplina sevillista, en la que disputó cuatro encuentros oficiales en los que marcó un gol.

En enero de 2024 fue cedido al Anderlecht belga, con el que jugó una decena de encuentros, y en el verano siguiente recaló, también a préstamo, en el River Plate, con el que apenas ha tenido protagonismo al haber participado sólo en siete encuentros en un año y medio.

