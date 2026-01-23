El Tigres de Hermoso y Cordinali recibe al Atlas de la salvadoreña Cerén, en el Clausura

Hermoso buscará su primer gol del campeonato y Cordinali, su tercero; en un partido en el que las 'Amazonas' del entrenador español Pedro Martínez, novenas de la clasificación, salen como favoritas ante un rival situado en el decimoquinto escaño.

La posición de Tigres es engañosa porque tiene pendiente un partido ante el humilde Puebla, que ha perdido tres veces en tres salidas. De ganarlo, el equipo se colocaría entre los cinco primeros.

Mañana, con Hermoso, Cordinali y la mexicana Diana Ordóñez, las regias saldrán a imponer condiciones en su debut como locales. Si bien el equipo tiene todo a favor en los momios, deberá defender bien y cuidarse de Cerén, quien anotó 11 goles en el pasado Clausura.

La fecha 5 del campeonato transcurrirá de sábado a lunes y mañana tendrá un duelo de expectativas; la visita del Cruz Azul al Juárez FC, dos equipos emergentes cuyo nivel se acerca cada vez más al de los cinco grandes: Tigres UANL, Monterrey, América, Guadalajara y Pachuca.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con la guatemalteca Ana Lucía Martínez y las estadounidenses Michaela Abam y Aerial Chavarin, las 'Azules', octavas de la tabla, retarán a un oponente que va séptimo, aunque sus tres triunfos son ante cuadros de bajo presupuesto y sumaron una derrota contra el humilde Mazatlán.

Martínez y Abam acumular dos dianas cada una, en tanto Chavarin, subcampeona de las goleadoras en el Apertura, lleva uno. Serán las figuras ofensivas de las celestes ante un Juárez que buscará goles con la ghanesa Grace Asantewaa y la guatemalteca Aisha Solórzano.

En otro duelo sabatino, el San Luis recibirá al Tijuana, en un partido entre dos cuadros colocados abajo de la décima plaza.

El domingo el América del entrenador español Ángel Villacampa, segundo mejor equipo del torneo, recibirá al Mazatlán, con todo para mantener su buen paso; Pumas UNAM, al Santos Laguna y Puebla al Guadalajara.

En el cierre de la jornada, el lunes el líder Monterrey visitará al León, Pachuca al Necaxa y Toluca al Querétaro.

-Partidos de la quinta jornada del Clausura del fútbol femenino de México.

Sábado 24.01: San Luis-Tijuana, Juárez FC-Cruz Azul y Tigres UANL-Atlas.

Domingo 25.01: Puebla-Guadalajara, Pumas UNAM-Santos y América-Mazatlán.

Lunes 26.01: Querétaro-Toluca, Necaxa-Pachuca y León-Monterrey.