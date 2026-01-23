El Torneo Apertura argentino comienza con una escasez de goles y dos ganadores

El Vélez de Guillermo Barros Schelotto se impuso por 0-1 ante Instituto de Córdoba con un solitario gol del juvenil Tobías Andrada, mientras que también a último turno de este jueves Gimnasia y Esgrima de Mendoza hizo su presentación en la primera división con un triunfo también por la mínima 0-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero con la conquista del también juvenil Valentino Simoni, a préstamo de Boca Juniors.

Los restantes tres encuentros del día terminaron en empate con un denominador común: la escasez de goles, ya que Banfield y Huracán igualaron 1-1 (goles del uruguayo Mauro Méndez y el ecuatoriano Jordy Caicedo), mientras que el 0-0 se registró en Aldosivi-Defensa y Justicia y Unión-Platense.

La primera jornada continuará este viernes con cuatro encuentros y dos destacados: San Lorenzo-Lanús e Independiente-Estudiantes, en un día que también tendrá en el menú Independiente Rivadavia-Atlético Tucumán y Talleres-Newell’s Old Boys.

El sábado se disputarán tres duelos con Barracas Central-River Plate como estelar, Gimnasia-Racing Club y Rosario Central-Belgrano completando la jornada sabatina, mientras que el domingo concluirá esta primera fecha con otros tres compromisos con Boca Juniors-Deportivo Riestra como principal acompañado por Argentinos Juniors-Sarmiento y Tigre-Estudiantes de Río Cuarto.

