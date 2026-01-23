Fernando Lesme marca otro gol para el Liberia de Costa Rica

Esta vez anotó con golpe de cabeza en el minuto 90 para darle el empate 1-1 a su equipo frente al Municipal Pérez Zeledón en partido disputado la noche del jueves y válido por la tercera fecha del torneo Clausura del fútbol de Costa Rica.

El ariete paraguayo de 23 años y de 1.95 metro de estatura logra su segunda anotación en tres presentaciones en este torneo y acumula 8 tantos en 22 partidos con la casaca de su nuevo equipo. En el primer semestre del 2025, Lesme había jugado en el fútbol paraguayo con el General Caballero de Juan León Mallorquín.

El equipo de Municipal Liberia, dirigido por el entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo, sigue sin poder cantar victoria en el Clausura. Suma dos empate y una derrota. En el torneo Apertura 2025/26 había avanzado hasta la ronda de semifinales.

* Renzo Carballo es otro paraguayo que está jugando en Costa Rica, donde es la apuesta goleadora del Puntarenas FC.

