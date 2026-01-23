La Cerámica mide la figura de Arbeloa

El Villarreal y el Real Madrid se miden el sábado en La Cerámica en un encuentro que servirá para decidir si hay debate sobre la segunda plaza de LaLiga, que ocupa actualmente el equipo de Arbeloa con 48 puntos y a la que quiere aspirar el de Marcelino García Toral, que tiene los mismos 41 que el Atlético de Madrid pero con un partido pendiente.

El conjunto 'groguet' afronta este duelo tras haber enlazado dos derrotas, ante el Real Betis en la pasada jornada del campeonato y frente al Ajax en una Liga de Campeones para el olvido.

Los de Marcelino, pese a su gran primera vuelta liguera, no pudieron puntuar ante ninguno de los tres equipos con los que comparten la zona noble de la clasificación, los dos madrileños y el Barcelona, líder con 49 puntos y al que el Real Madrid aspira a meterle presión para su choque del domingo ante el Oviedo después de su tropiezo en San Sebastián.

El Villarreal mantiene las bajas de los lesionados Logan Costa y Willy Kambwala, a los que esta jornada se suman los sancionados Santiago Mouriño y Santiago Comesaña. En cambio, Marcelino espera contar con Alfonso, Pedraza y Pape Gueye. El primero arrastra molestias en su tabique nasal, mientras que el segundo acaba de incorporarse de la Copa de África.

Gueye fue el héroe de Senegal en la final al marcar en el tiempo añadido el gol que derrotó a Marruecos, una selección que acarició el triunfo con un penalti que el madridista Brahim no acertó a transformar tras chutarlo 'a lo Panenka'. El duelo de este sábado puede reencontrar a ambos.

Para el Real Madrid la salida a Villarreal es el momento de demostrar que el triunfo ante el Mónaco, el más holgado de su campaña, es el punto de inflexión que desea Arbeloa. Su llegada, tras un estreno abrupto con la eliminación de la Copa del Rey en Albacete por una convocatoria repleta de ausencias y con masiva presencia de la cantera, ha ido cambiando aspectos hacia una mejoría que debe confirmar en un terreno siempre complicado como La Cerámica.

Solamente un triunfo, 1-2 la pasada campaña con doblete de Kylian Mbappé, en las ocho últimas visitas ligueras del Real Madrid, con hasta seis empates y una derrota. Es el gran desafío de Arbeloa desde su llegada al banquillo del primer equipo desde el filial blanco. De momento su figura ha comenzado a ganar respeto con dos movimientos al descanso ante el Levante, para desbloquear un partido tenso ante un Bernabéu que pitaba a sus jugadores, y un 6-1 al Mónaco en el que se sintió más ambición sobre el césped.

Los méritos del nuevo técnico blanco pasan de momento por la recuperación de sus jugadores intentando impulsar la mejor de sus imágenes. Ante el Mónaco lo logró con Vinícius, que cambió una pitada histórica en su casa por aplausos tras generar tres goles y marcar otro, también con Franco Mastantuono en su mejor día desde que llegó a España, o con Jude Bellingham, que añadió el gol a su esfuerzo.

Con la misma precariedad defensiva, sin Éder Militao, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold ni Ferland Mendy, con Dani Carvajal y David Alaba sin el ritmo competitivo adecuado para un duelo de la grandeza del de La Cerámica, Arbeloa tendrá que forzar de nuevo a Raúl Asencio, con problemas en una tibia, y respira aliviado al recuperar a Álvaro Carreras en el lateral izquierdo.

Sin embargo pierde al mediocentro imprescindible del conjunto madridista por sanción, Aurélien Tchouaméni. La necesidad de Fede Valverde en el lateral derecho, por el riesgo de poner de inicio a Carvajal corto de ritmo, deja a Camavinga como principal opción. Dos buenas actuaciones devuelven galones a Arda Güler al mando del juego y los regresos de Rodrygo, tras lesión, y Brahim, no parecen amenazar de inicio la posición de Mastantuno tras su actuación europea.

Villarreal: Luiz Júnior; Pau Navarro, Juan Foyth, Renato Veiga, Pedraza; Dani Parejo, Gueye, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro; Gerard Moreno y George Mikautadze.

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.

Árbitro: César Soto Grado (colegio riojano).