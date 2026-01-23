Luis Vázquez: "Jugar en el Getafe es una oportunidad única"

Luis Vázquez, de 24 años y formado en Boca Juniors, donde disputó 99 encuentros, dio el salto a Europa en la temporada 2023-2024, cuando llegó al Anderlecht belga. Allí disputó 116 partidos, en los que sumó dieciocho goles y tres asistencias.

"Me gusta ser guerrero y aquí quiero tratar de dar lo máximo en goles, en minutos, en lo que me toque jugar", dijo el argentino, durante su presentación en Getafe.

“Sabíamos que es un club muy grande y esto supone una oportunidad única. Vengo a aportar. Sabemos que la situación no es buena pero nos encontramos un grupo unido. Quiero también a luchar por el equipo, dar mucho y aportar. Estamos mentalizados con vibras buenas”, señaló.

"Personalmente me gusta ser intenso. Vengo de un club que también me pedía intensidad", comentó Vázquez, que compartirá equipo con su compatriota Zaid Romero, central argentino del Brujas cedido hasta final de temporada.

Formado en el Godoy Cruz de Argentina, Zaid Romero acumula varios clubes a lo largo de su carrera. Después del Godoy Cruz, en 2021 jugó cedido en el Villa Dálmine también de Argentina para después fichar en 2022 por el Universidad de Quito de Ecuador.

Sus buenas actuaciones llamaron la atención de Estudiantes, que fichó al central en 2023. En dos temporadas, se hizo un fijo del conjunto argentino y en el curso 2024/25 dio el salto a Europa para jugar en el Brujas.

En el club belga no ha gozado de excesivas oportunidades. En la presente campaña ha participado en apenas siete encuentros y en la pasada acumuló un total de 16. Ahora, tendrá una oportunidad para sumar minutos y en su puesto tendrá la competencia de Boselli, Djené Dakonam, Domingos Duarte y Abdel Abqar, este último lesionado.

“Estamos acá porque el club hizo de lo suyo para poder traernos y más allá de lo futbolístico, cuando ves cómo un técnico y unos dirigentes se mueven para hacer todo lo posible para traerte ayuda mucho. Es un momento que no es muy bueno pero todo es posible, hay que tener fe, creer en el grupo y que todo se pueda revertir”, manifestó Zaid.

"Los que hemos venido queremos aportar lo nuestro en el campo y queremos aportar dentro del vestuario porque ahí es donde comienza todo. Después trasladarlo a la cancha. Es muy importante traer eso, esa energía a todo el grupo, que no importe de dónde es uno y entender la situación que uno está pasando, que no es muy buena, que está pasando uno de nuestros compañeros. Me genera salir y ganar por él, hay que ir en esa dirección”, concluyó.