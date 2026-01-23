Matarazzo: "Estamos enfocados en el rendimiento, no en los puestos europeos"

El equipo llega en muy buena dinámica desde la llegada del técnico estadounidense con tres victorias, la última ante el Barcelona, y un empate en cuatro partidos. "Somos plenamente conscientes de que ha sido una semana especial, pero todavía no hemos logrado nada", ha indicado Matarazzo.

Para darle continuidad a la escalada de una escuadra que ya es novena en la clasificación, el domingo se medirá al Celta, que marca los puestos europeos con siete puntos más que los donostiarras.

Sobre el cuadro gallego, que ganó el jueves ante el Lille, ha comentado que es "un gran equipo y está en un muy buen momento". “Es un partido en el que tenemos que entender cuáles son sus puntos fuertes, pero nosotros también tenemos fortalezas para hacer año", ha advertido.

Durante la semana de trabajo, los potrillos Dani Díaz, Ibai Aguirre, Job Ochieng y Gorka Carrera han entrenado con el primer equipo, y tanto Dani Díaz como Ibai Aguirre estarán en la convocatoria.

Zakharyan, en cambio, será baja al igual que Kubo: "Take es un jugador muy especial y estaba en un momento muy bueno, pero tenemos a otros jugadores dispuestos. Va a necesitar semanas para recuperarse, más de lo que creía".

El entrenador tampoco podrá contar con Carlos Soler, sancionado al ver la tarjeta roja ante el Barcelona: "Es un jugador muy importante y versátil, además de que corre mucho, pero tenemos otros jugadores disponibles para ese puesto".

Uno de los futbolistas que está entrenando con normalidad es Yangel Herrera, aunque todavía no estará en la convocatoria.