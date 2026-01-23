Nuevo duelo Gueye-Brahim, los protagonistas de la final de la Copa de África

Ambos futbolistas se midieron con sus respectivas selecciones en la final disputada el pasado domingo en el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat y sus actuaciones fueron decisivas para el desenlace final del título. Brahim, máximo goleador del torneo, falló un penalti en el tiempo de prolongación (m.95) y Gueye marcó el gol de la victoria para Senegal en la prórroga.

La polémica final estuvo marcada por el abandono del terreno de juego de la selección senegalesa, por indicaciones de su seleccionador, Pape Thiaw, después de que en los instantes finales el árbitro señalara un penalti a favor de Marruecos.

El partido, con 0-0 en el marcador, tardó casi un cuarto de hora en reanudarse con el lanzamiento de la pena máxima por parte de Brahim, que decidió ejecutar el penalti al estilo Panenka, pero el guardameta Edouard Mendy adivinó su intención y detuvo sin problema el disparo, lo que llevó la final a la prórroga.

Ya en el tiempo extra, quien acaparó el protagonismo fue el centrocampista del Villarreal Gueye, quien condujo con habilidad un contragolpe para sorprender al portero Bono con un disparo por toda la escuadra que supuso el 1-0 definitivo y acabó dando el título a Senegal.

Tras dos días de celebraciones en su país, Gueye se incorporó en la tarde del jueves a los entrenamientos con el Villarreal y si se encuentra en buenas condiciones físicas podría ser titular ante el Real Madrid, debido a la sanción del mediocentro Santi Comesaña.

Por su parte, Brahim también retornó el jueves a la dinámica del Real Madrid y por primera vez se puso a las órdenes de Álvaro Arbeloa, su nuevo técnico, quien le dedicó palabras de cariño tras la final africana.

“Ha hecho un torneo excepcional. Si Marruecos llegó a la final es en un porcentaje muy alto por el torneo que ha hecho Brahim. Con muchísimas ganas de recibirle y darle un abrazo. Es un chico con muchas capacidades y nuestra fuerza de jugar se puede adaptar en varios puestos. Los compañeros tienen ganas de darle un abrazo”, afirmó el entrenador.

Volverá Brahim a la dinámica del Real Madrid para dar más opciones a Arbeloa en una banda derecha en la que Franco Mastantuono fue titular ante el Mónaco, con gol, y en la que Rodrygo Goes aún es duda, al no estar totalmente recuperado de unas molestias musculares que le han hecho perderse los últimos tres partidos del conjunto blanco.