“Oliaz”, la dupla del Bayern que emula a “Robbery”

Antes de que el Bayern reciba al Augsburgo en un derbi bávaro el sábado en la 19ª jornada de la Bundesliga, los números de la dupla franco-colombiana hablan por sí solos, en un equipo que ha sumado 50 de los 54 puntos posibles hasta ahora en la liga alemana.

En su banda derecha, donde domina con su elegancia y sus regates, Olise recuerda a muchos a Robben, mientras que en el otro lado, el imprevisible Lucho Díaz se ha ganado la comparación con Ribéry. Ese último llegó al Bayern en 2007 pero de 2009 a 2019 compartió plantel con Robben y ambos tocaron el cielo en 2013 cuando formaron parte del equipo campeón de Europa.

En el Bayern actual, la estrella es sin duda Harry Kane, que lleva 33 tantos entre todas las competiciones esta temporada, pero Díaz y Olise son los escuderos perfectos (14 y 13 tantos) . Pero donde Díaz y Olise están teniendo un peso decisivo es dando asistencias, 12 en el caso del primero y 18 en el de su compañero.

* Programa de partidos: Viernes: St Pauli 0- Hamburgo 0.

Sábado: 11:30 Leverkusen - Werder Bremen (ESPN2); 11:30 Bayern- Augsburgo; 11:30 Eintracht- Hoffenheim; 11:30 Maguncia-Wolfsburgo; Heidenheim-Leipzig; 14:30 Unión Berlín- Bor. Dortmund (ESPN5).

Domingo: 11:30 Bor. Mönchengladbach-Stuttgart (ESPN2); 13:30 Friburgo - Colonia.

* Los 10 primeros: Bayern 50 puntos, Dortmund 39, Hoffenheim 33, Stuttgart 33, Leipzig 32, Leverkusen 29, Eintracht Fráncfort 27, Friburgo 24, Unión Berlín 24.

Fuente: AFP.