Óscar Villegas dice que amistoso contra México será "muy difícil" porque es "muy fuerte"

A dos días de que Bolivia reciba a México en la ciudad oriental de Santa Cruz, el estratega boliviano dijo que espera que el partido contra el cuadro centroamericano le sirva a la Verde para el partido que debe jugar contra Surinam en el marco de la repesca para ganarse un cupo en el Mundial 2026.

"Lo que debemos hoy es pensar en un México que es muy fuerte, que viene trabajando mucho tiempo junto, sabemos que tiene un cuerpo técnico de muchísima experiencia y que va a ser muy difícil. Y eso necesitamos, encontrarnos con dificultad y ver las falencias que tenemos", dijo el técnico en una conferencia de prensa.

El seleccionador boliviano dijo también que "todo les sirvió" hasta ahora a sus dirigidos para ganar experiencia, en referencia a los cinco partidos amistosos que jugó entre octubre y diciembre pasados.

"Todo nos ha servido hasta el momento y queremos que este partido con México siga en la misma línea y podamos seguir creciendo y encontrar rendimientos altos en jugadores y también colectivamente, que tácticamente y físicamente que nos demuestren que están preparados para sostener partidos de alto nivel", añadió Villegas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El técnico adelantó que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) gestiona un amistoso más para que se juegue en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera, donde el domingo se recibirá a México, aunque no mencionó con qué selección se realiza el trámite.

Villegas convocó a 26 jugadores para los amistosos ante Panamá y México, una de las anfitrionas del Mundial 2026 con EE.UU. y Canadá.

La Verde jugó ante Panamá el domingo pasado y el encuentro terminó con un empate, con un gol por lado.

La selección boliviana ya se encuentra en Santa Cruz, donde mantienen entrenamientos físicos y tácticos.

El encuentro está programado para las 15:30 hora local (19:30 GMT) en el mismo 'Tahuichi' Aguilera.

Bolivia jugará el 26 de marzo contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak por un cupo a la Copa del Mundo.

Como parte de su preparación, la Verde ya disputó seis amistosos entre octubre y enero de este año: con la mundialista Jordania, que acabó con triunfo por 0-1; ante Rusia, en el que cayeron por 3-0, mientras que también acumuló derrotas por 2-0 ante Corea del Sur, 3-0 ante Japón y 2-0 ante Perú. El domingo empató con Panamá 1-1.