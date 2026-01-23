Rodrygo, Asencio y Brahim, entrenan con el grupo en vísperas de la visita al Villarreal

El Real Madrid completó su segundo y último entrenamiento de preparación de la visita a La Cerámica, con Álvaro Arbeloa pendiente de la evolución de Rodrygo y Asencio, que se ejercitaron al mismo ritmo que sus compañeros.

El delantero brasileño está en el segundo intento, y parece que definitivo, de regresar tras sufrir una dolencia en la Supercopa de España, tras un fuerte golpe en semifinales pese al que disputó la final. El defensa canterano lleva jugando unos partidos con problemas en la tibia derecha y forzará en Villarreal ante las bajas defensivas que sufre el Real Madrid.

Tras protagonizar la mayor goleada de la temporada, 6-1 al Mónaco en la Liga de Campeones, la tensión de la pasada semana en los entrenamientos se rebajó con un ambiente distendido entre jugadores.

Las bromas al saltar al césped entre ellos dieron paso a una sesión que, a puertas abiertas, constó del calentamiento habitual y los rondos antes de que Arbeloa, ya con la sesión cerrada, terminara de preparar los detalles tácticos de un duelo clave en la pelea por el título liguero.

Recupera a Álvaro Carreras en el lateral izquierdo en una defensa en la que sigue sin poder contar con Trent, Rüdiger ni Militao, y con Dani Carvajal aún sin ritmo competitivo para ser titular en un duelo de la exigencia del Villarreal, así como David Alaba tras dejar atrás varias dolencias musculares.

La buena noticia para Arbeloa es que dispone de un efectivo más en ataque con el regreso de Brahim. El jugador internacional por Marruecos completó su segundo entrenamiento intentando dejar atrás el mal recuerdo de la final de la Copa África, cuando cayó ante Senegal fallando un penalti que chutó 'a lo Panenka', que habría decidido el duelo en el tiempo añadido previo a la prórroga. Arropado por todos sus compañeros y el cuerpo técnico, regresará a la convocatoria del Real Madrid.