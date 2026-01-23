Urgencia y necesidad para dos históricos en horas bajas

El Sevilla del argentino Matías Almeyda regresa al Ramón Sánchez-Pizjuán, donde tiene un pésimo rendimiento, con 10 puntos sumados de 30 posibles -el tercer peor equipo en casa-, muy presionado y exigido por su delicada situación: decimocuarto, con 21 puntos, a dos de puestos de descenso, pese a su empate en el añadido en Elche (2-2).

El Athletic, que quiere aprovechar el impulso anímico de su casi increíble victoria en Italia ante el Atalanta en la Liga de Campeones, es noveno en la tabla, pero está mucho más alejado de las posiciones europeas, que tiene a ocho puntos, que del descenso, del que está a cinco.

El empate del Sevilla en Elche, donde fue clave el nigeriano Akor Adams con un doblete tras regresar de la Copa de África, cortó una racha de cuatro derrotas, tres ligueras y una en Copa ante el Alavés, después de cuatro encuentros sin de marcar un gol. Ese punto requiere, según Almeyda, reforzar ahora la unión y la confianza en el equipo para superar a un rival de 'Champions' como el Athletic.

Para Almeyda, es fundamental hacerse fuerte en casa y apoyar a los jugadores para que se suelten y no sientan esa presión por el momento complicado que viven, y más aún ante un rival al que elogió por tener "grandísimos futbolistas y un gran entrenador", y que está "preparado para competir en varias competiciones" a la vez, como ahora hace en Liga, Liga de Campeones y Copa del Rey.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los andaluces continúan con muchas bajas por lesión: los defensas Azpilicueta, el francés Nianzou y el brasileño Marcao -que además está sancionado-, y los atacantes Alfon, el belga Januzaj, el suizo Rubén Vargas y el chileno Alexis Sánchez.

A ellos se une el francés Batista Mendy, un jugador muy físico y clave en el medio campo que vio la quinta amarilla en Elche, con lo que Almeyda podrá hacer pocos cambios, aunque es posible que alinee arriba desde el inicio a los nigerianos Akor y Chidera Ejuke, decisivos en el Martínez Valero.

El Athletic quiere frenar en Sevilla su mala racha liguera, cifrada en sólo un punto sumado de los últimos doce. Para ello quiere aprovechar el impulso anímico de su casi increíble victoria en la Liga de Campeones, que le dio vida y le permite llegar a la última jornada de la fase de liga con opciones de estar en el 'play-off', lo que le sería un éxito rotundo.

En Bérgamo el Athletic estuvo una hora más que sometido, pero Robert Navarro sacó una varita e hizo magia. Gorka Guruzeta, Nico Serrano y Oihan Sancet le acompañaron y los 'leones' lograron una remontada (1-0, 1-3, 2-3) que se recordará en Bilbao durante tiempo. Y más si rematan la jugada el miércoles ante Sporting de Portugal en San Mamés.

Parte de la sorpresa de tamaño triunfo frente a un rival en el top 8 de la 'Champions' se debe a la situación en la que el Athletic encaró el choque, asolado por las bajas. Entre otras las de los hermanos Iñaki y Nico Williams, Aymeric Laporte, Alex Berenguer y Yuri Berchiche. Una gesta ganar y más hacerlo tan mermado.

En el que será su sexto partido lejos de Bilbao consecutivo, el equipo rojiblanco viajará también con muchas bajas, ocho, aunque no tan importantes como en Bérgamo, porque parecen recuperados Nico Williams, Berenguer y Yuri. Por contra, no podrán jugar Iñigo Lekue y Guruzeta, dos de los héroes ante el Atalanta, en los dos casos por las rojas que vieron en la última jornada en Mallorca.

Así, las bajas de Lekue y 'Guru' se suman a las de Iñaki Williams y Laporte, y también a las cuatro de larga duración. Los lesionados Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz y el sancionado por la UEFA Yeray Álvarez.

De espera por tanto el retorno de Nico, Berenguer y Yuri al once con Unai Simón, Dani Vivián y Aitor Paredes, obligados por las bajas en el centro de la defensa, el doble pivote Iñigo Ruiz de Galarreta-Mikel Jauregizar y Oihan Sancet y Navarro, 'superhéroe' en Bérgamo, en ataque. La duda es el lateral derecho, aunque todo apunta a que seguirá Andoni Gorosabel, interior de inicio ante el Atalanta.

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Juanlu, Carmona, Gudelj, Kike Salas, Oso; Agoumé, Sow, Peque; Ejuke y Akor Adams.

Athletic Club: Unai Simón: Gorosabel, Vivián, Paredes, Yuri; Jauregizar, Galarreta; Robert Navarro, Sancet, Nico Williams; y Berenguer.

Árbitro: Francisco José Hernández (C. Extremeño).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.