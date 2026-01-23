Villarreal-Real Madrid, en la ebullición de LaLiga

Sin pegada en San Sebastián, con Álex Remiro casi insuperable, el Barcelona de las nueve victorias, que se movía inalterable en la cima de la clasificación, reabrió el margen a sus perseguidores con su primer revés liguero desde octubre, desde que fue derrotado por el Real Madrid en el Bernabéu y todo parecía distinto para ambos equipos, separados ahora por un único punto.

El partido Villarreal-Real Madrid, que se juega el sábado en el estadio de la Cerámica, lanza esta jornada por arriba. De los cuatro aspirantes al título son los primeros en jugar este fin de semana. Y además entre sí.

El resultado, siempre que no sea empate, desencadenará más presión sobre el Barcelona o incluso el Atlético de Madrid, tercero a ocho puntos del líder. Está a la misma distancia que el club amarillo, que ha jugado un partido menos que todos ellos.

Programa de la 21ª jornada:

* Viernes: Levante 3-Elche 2. Gol: 11’ Álvaro Rodríguez, 90+3’ Adam Boayar Benaisa (E); 51’ Pablo Martínez, 69’ Adrián De La Fuente, 90+6’ Alan Matturro (L). Ast: 18.973.

Sábado: 10:00 Rayo- Osasuna (ESPN3); 12:15 Valencia-Espanyol (ESPN3); 14:30 Sevilla- Athletic Bilbao; 17:00 Villarreal-Real Madrid (ESPN).

Domingo: 10:00 Atlético Madrid-Mallorca (ESPN); 12:15 Barcelona- Oviedo; 14:30 Real Sociedad-Celta; 17:00 Alavés- Betis. Lunes: 17:00 Girona-Getafe (ESPN3).

* Los 5 primeros: Barcelona 49 puntos, Real Madrid 48, Villarreal 41, Atlético Madrid 41, Espanyol 34.