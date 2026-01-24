24 de enero de 2026 - 13:45
1-0. Lucas Vázquez reactiva al Leverkusen antes de recibir al Villarreal
Redacción deportes, 24 ene (EFE).- Un gol de Lucas Vázquez en el minuto 37, tras una pared, una irrupción dentro del área y un certero tiro cruzado del lateral español, impulsó este sábado la reacción del Bayer Leverkusen, ganador tras dos derrotas seguidas en la Bundesliga, antes de recibir el miércoles al Villarreal en la última jornada de la Liga de Campeones.
Ya había sido anulado previamente un gol al Leverkusen, que aprovechó esa ocasión para doblegar al Werder Bremen (1-0), que se queda al borde de la zona de descenso, con tan solo tres puntos de renta sobre el antepenúltimo, el Mainz.
El Bayer Leverkusen es sexto, a tres puntos de la zona de la Liga de Campeones.