1-0. Lucas Vázquez reactiva al Leverkusen antes de recibir al Villarreal

Redacción deportes, 24 ene (EFE).- Un gol de Lucas Vázquez en el minuto 37, tras una pared, una irrupción dentro del área y un certero tiro cruzado del lateral español, impulsó este sábado la reacción del Bayer Leverkusen, ganador tras dos derrotas seguidas en la Bundesliga, antes de recibir el miércoles al Villarreal en la última jornada de la Liga de Campeones.