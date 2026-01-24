3-1. El efecto Paco Jémez es real

El equipo londinense, que no ganaba en Premier League desde el 8 de noviembre antes de la llegada de Jémez, suma dos triunfos consecutivos, ante Tottenham Hotspur y Sunderland, y comienza a pensar que salvarse es más que posible.

En una primera parte fantástica, dejaron el partido sentenciado. Crysencio Summerville, con un cabezazo, Jarrod Bowen, de penalti, y Mateus Fernandes, con un disparo a la escuadra desde fuera del área, dejaron a punto de caramelo la victoria para los 'Hammers', que se relajaron en los segundos 45 minutos y permitieron que el Sunderland tuviera una opción de reengancharse.

Los 'Black Cats' recortaron con un remate de cabeza de Brian Brobbey y dispusieron de un disparo al larguero de Luke O'Nien en el que se les escapó la posibilidad de remontar.

En los últimos minutos, Fernandes estrelló otra pelota en la madera antes del pitido final que desató la alegría en un London Stadium que ya ve cómo llueve menos.

Con estos dos triunfos seguidos, el West Ham sigue siendo tercero por la cola, pero el Nottingham Forest, que aún tiene que jugar, solo les saca dos puntos. El Sunderland pierde comba en la lucha por Europa y es noveno con 33 unidades.