Bordalás: "Estamos en mala dinámica y todavía hay tiempo para revertir la situación"

El Getafe ocupa la decimosexta plaza a tan solo dos puntos de los puestos de descenso. Acumula seis encuentros sin ganar y una sola victoria en las últimas nueve jornadas. En total, acumula cuatro puntos de 27 posibles y necesita una victoria para recuperar las buenas dinámicas de inicio de curso.

En la última semana, el Getafe ha firmado a cuatro refuerzos nuevos. Los argentinos Zaid Romero y Luis Vázquez y los uruguayos Sebastián Boselli y Martín Satriano. Menos Boselli, todos están ya inscritos en LaLiga y podrían ayudar a su nuevo equipo para recuperar la senda de los buenos resultados.

"Los chicos vienen con toda la ilusión del mundo y con muchas ganas. Obviamente no es fácil para ellos porque llegan a una Liga que no conoces por no haber participado en ella. Se tienen que adaptar rápido, no es sencillo. Pero estamos nosotros y sus compañeros para ayudarles", dijo.

"Han tenido pocos días. Siempre es buena noticia, porque tenemos cuatro futbolistas más que vienen con ilusión para ayudar. Pero no puedo valorarlo porque acaban de llegar y hay que competir. Está claro que ahora mismo el equipo está con ganas y sabe que estamos a tiempo", agregó.

"Tenemos que corregir los errores cometidos hasta la fecha. Estamos en una mala dinámica y todavía hay tiempo para revertir la situación. Mejorar las cosas que hacemos bien y corregir los errores. Pero el equipo está con ganas, con muchas ganas y de salir de la dinámica en la que estamos", apuntó.

Bordalás incidió en que los cuatro fichajes pueden ayudar al Getafe y resaltó que todos vienen con "ilusión y ganas" para dar un empujón a sus compañeros y abandonar pronto la crisis de resultados que atenaza al conjunto azulón.

"Todos sabemos de las dificultades que tiene el club a nivel económico y dentro de las posibilidades de la dirección deportiva trabajan para que vengan estos jugadores y nos puedan ayudar. El tiempo y los resultados nos irán marcando el nivel de satisfacción", manifestó.

Sobre si pueden llegar más refuerzos antes del cierre del mercado de invierno, reconoció que el Getafe tiene "mucha necesidad" y recordó palabras de su director deportivo, Toni Muñoz, que afirmó este viernes en rueda de prensa que su club está abierto a cualquier posibilidad de incorporación.

"Hasta que se cierre el mercado va a depender también de las posibilidades económicas y deportivas que tenga el club. Confiamos en que sí, pero el tiempo nos irá marcando el nivel de satisfacción de los chicos que han llegado y que vienen con ilusión por intentar ayudar mucho", señaló.

Bordalás reconoció que en el Getafe no están contentos con la mala dinámica de resultados e insistió en que quieren cambiarla "cuanto antes" con un grupo de jugadores que están convencidos de poder conseguirlo.

"Les veo con ganas. En cuanto llegue un buen resultado, las dinámicas se cambian. Hay que verlo todo desde un contexto más amplio. Estamos a tiempo de darle la vuelta. Hay mucha igualdad y muchos equipos estamos inmersos en esta zona baja. Hay que salir cuanto antes", comentó.

Su próximo rival, el Girona, al que se enfrentarán el lunes, será, para el técnico azulón, un equipo "difícil" que está "hecho para las posiciones europeas y no para estar en la zona baja".

"Tienen una gran plantilla y se han reforzado bien. Va a ser un partido difícil, pero somos conscientes de ello", manifestó.

Asimismo, habló sobre los goles que ha encajado el Getafe en los últimos minutos de los encuentros ante la Real Sociedad y el Valencia y desveló que ha analizado con sus jugadores los errores que han podido conducir hacia la pérdida de puntos en los últimos minutos de los partidos.

"Lo hemos analizado, los jugadores son conscientes de ello. Tenemos que mejorar en atencón y no relajarnos. El fútbol actual no te permite relajarte ni un instante porque lo puedes pagar. Da igual lo que tú propongas y que juegues bien. Todos sabemos que estos despistes nos lastran", reconoció.

Por último, se refirió a su estado de ánimo: "Estoy bien. Tengo experiencia suficiente. Es verdad que cuando tienes una racha de resultados adversos no es agradable para nadie. Tampoco para mí. No estás acostumbrado. Tenemos que intentar revertirlo lo antes posible y a los aficionados tenemos que darles las gracias por su apoyo siempre, incluso en una situación adversa. El equipo tiene muchas ganas de darle una alegría, que se la merecen".