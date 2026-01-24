Fútbol Internacional
Como golea 6-0 al Torino y sueña con jugar la Champions

COMO (Italy), 24/01/2026.- Como 1907's forward Anastasios Douvikas (R) scores the 1-0 goal during the Italian Serie A soccer match Como 1907 vs Torino FC at Giuseppe Sinigaglia stadium in Como, Italy, 24 January 2026. (Italia) EFE/EPA/ROBERTO BREGANI
Como aplastó el sábado por 6-0 de local a Torino en la continuidad de la fecha 22 del campeonato de la Serie A de Italia, que registró además la derrota de Fiorentina (1-2 ante Cagliari) y el empate de Lazio (0-0 con Lecce). El AC Milan está obligado a vencer este domingo a Roma para no perderle pisada al líder Inter.

El Como 1907 destrozó al Torino en su camino hacia competiciones europeas, ese que cada día está más cerca de convertirse en Champions League por su desempeño, por su tenacidad, por su efectividad y por su posición en la tabla, quinto, oteando ya ese sueño.

El equipo de Cesc Fàbregas llegó a 40 puntos y desplazó provisoriamente del quinto puesto a una Juventus a la que precede por un punto.

Inter, que el viernes goleó 6-2 a Pisa, lidera con 6 puntos de ventaja sobre el AC Milan, que este domingo enfrenta a la Roma en un prometedor encuentro.

-Resultados de ayer:

* Como 6-Torino 0. Goles: 8’ y 66’ Anastasios Douvikas, 16’ Martin Baturina, 59’ Lucas Da Cunha, de penal, 70’ Nicolás Kühn, 76’ Maxence Caqueret (C).

* Fiorentina 1-Cagliari 2. Goles: 31’ Semih Kiliçsoy, 47’ Marco Palestra (C); 74’ M Brescianini (F).

* Lecce 0-Lazio 0.

-Viernes: Inter 6-Pisa 2. Goles: 11’ y 23’ Stefano Moreo (P); 39’ Piotr Zielinski, de penal, 41’ Lautaro Martínez, 45+2’ Francesco Espósito, 82’ Federico Dimarco, 86’ Ange Bonny, 93’ Henrikh Mkhitaryan (I).

-Domingo: 08:30 Sassuolo-Cremonese (ESPN4); 11:00 Atalanta- Parma; 11:00 Genoa-Bolonia; 14:00 Juventus-Napoli (ESPN2); 16:45 Roma-AC Milan (ESPN2). Lunes: 16:45 Hellas Verona - Udinese.

* Posiciones: Inter 52, Milan 46, Napoli 43, Roma 42, Como 40, Juventus 39, Atalanta 32, Bolonia 30, Lazio 29, Udinese 26.