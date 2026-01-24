Como golea 6-0 al Torino y sueña con jugar la Champions

El Como 1907 destrozó al Torino en su camino hacia competiciones europeas, ese que cada día está más cerca de convertirse en Champions League por su desempeño, por su tenacidad, por su efectividad y por su posición en la tabla, quinto, oteando ya ese sueño.

El equipo de Cesc Fàbregas llegó a 40 puntos y desplazó provisoriamente del quinto puesto a una Juventus a la que precede por un punto.

Inter, que el viernes goleó 6-2 a Pisa, lidera con 6 puntos de ventaja sobre el AC Milan, que este domingo enfrenta a la Roma en un prometedor encuentro.

-Resultados de ayer:

* Como 6-Torino 0. Goles: 8’ y 66’ Anastasios Douvikas, 16’ Martin Baturina, 59’ Lucas Da Cunha, de penal, 70’ Nicolás Kühn, 76’ Maxence Caqueret (C).

* Fiorentina 1-Cagliari 2. Goles: 31’ Semih Kiliçsoy, 47’ Marco Palestra (C); 74’ M Brescianini (F).

* Lecce 0-Lazio 0.

-Viernes: Inter 6-Pisa 2. Goles: 11’ y 23’ Stefano Moreo (P); 39’ Piotr Zielinski, de penal, 41’ Lautaro Martínez, 45+2’ Francesco Espósito, 82’ Federico Dimarco, 86’ Ange Bonny, 93’ Henrikh Mkhitaryan (I).

-Domingo: 08:30 Sassuolo-Cremonese (ESPN4); 11:00 Atalanta- Parma; 11:00 Genoa-Bolonia; 14:00 Juventus-Napoli (ESPN2); 16:45 Roma-AC Milan (ESPN2). Lunes: 16:45 Hellas Verona - Udinese.

* Posiciones: Inter 52, Milan 46, Napoli 43, Roma 42, Como 40, Juventus 39, Atalanta 32, Bolonia 30, Lazio 29, Udinese 26.