Javier Aguirre elogia al "intenso" fútbol sudamericano antes del amistoso con Bolivia

"En este último proceso se nos han atragantado los equipos sudamericanos, hemos jugado con Uruguay, Ecuador, Colombia, ahora con Bolivia", dijo Aguirre a periodistas en la ciudad boliviana de Santa Cruz, donde el Tri se enfrentará con la Verde este domingo.

Para el seleccionador mexicano, el fútbol sudamericano es "muy intenso, viven los 90 minutos, no dejan nada al azar, son muy competitivos individualmente y los técnicos se han preparado mucho".

"Eso es lo que quiero, poner en dificultades a mi equipo mexicano. Bolivia lo va a hacer, seguramente", mencionó.

Aguirre dijo que sus dirigidos no están acostumbrados a aspectos como el clima, la cancha o el arbitraje y que el "objetivo final" es "buscar que el jugador mexicano saque ese extra ante no la adversidad, pero sí ante unas circunstancias diferentes" y que "demuestren que están capacitados para el gran evento que es en junio".

Sobre Bolivia, recordó la "muy buena convivencia" y el "vínculo afectivo muy importante" que tuvo con el plantel dirigido por el español Xabier Azkargorta en la Copa América de 1993 en Ecuador.

También mencionó que hace más de 20 años llegó al país andino como técnico de Pachuca para un partido contra el Oriente Petrolero en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera, que será el escenario del amistoso de este domingo.

"Siempre me ha generado empatía el pueblo boliviano y el fútbol boliviano, porque de alguna manera te identificas con ellos. Es gente trabajadora, humilde y sensata", afirmó.

Aunque no sigue "mucho la liga boliviana", aseguró que sí vio a la Verde en las eliminatorias suramericanas del Mundial 2026 y consideró que "es un equipo de mucho respeto".

A su juicio, al margen de los jugadores bolivianos que juegan en el exterior y que no pudieron llegar para el amistoso, Bolivia "va a ser un equipo complicado".

Ambas selecciones llegan al encuentro tras medirse en partidos amistosos con Panamá, Bolivia con un empate a uno y México con un triunfo por 0-1, gracias a un autogol en el minuto 93.

El partido con México, que es uno de los anfitriones del Mundial 2026, será el último amistoso que jugará Bolivia dentro de su preparación para la repesca, en la que el 26 de marzo jugará contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse 5 días después con Irak por un cupo en el Mundial.