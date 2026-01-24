Paraguay no pudo con Estados Unidos en fútbol femenino

Con fuerza física y mucha dinámica se impuso la selección de Estados Unidos, toda una potencia en fútbol femenino. Las Norteamericanas han conquistado cuatro de las nueve ediciones de la Copa Mundial de Fútbol FIFA de la categoría (1991, 1999, 2015 y 2019).
En la etapa inicial, las albirrojas pudieron aguantar los primeros embates del rival. Por derecha, Trinity Rodman, la principal estrella yanqui, fue una constante pesadilla para la zaga guaraní.
Pero al filo del primer tiempo, los locales empezaron a desnivelar y sentenciaron el juego en la complementaria con una ráfaga de goles, ante una selección paraguaya que solo pudo arrimar peligro con algunos chispazos de Claudia Martínez.
* Paraguay formó con Cristina Recalde (46’ Patricia López); María Vecca (64’ Naomi de León), Tania Riso y Fiorela Martínez; Limpia Fretes (64’ Milagros Rolón), Danna Garcete, Cindy Ramos y Daysy Bareiro; Griselda Garay (64’ Belén Talavera); Fátima Acosta (70’ María Tamay) y Claudia Martínez (70’ Erika Cartamán). DT: Herminio Barrios.
Goles: 45+2’ Reilyn Turner, 47’ y 57’ Allyson Sentnor, 53’ Fiorela Martínez, en contra, 56’ Trinity Rodman, 72’ Emma Sears (EEUU).