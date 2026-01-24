Fútbol Internacional
Paraguay no pudo con Estados Unidos en fútbol femenino

CARSON, CALIFORNIA - JANUARY 24: Ally Sentnor #9 of United States dribbles away from Fiorella Martinez #16, Griselda Garay #17 and Cindy Ramos #8 of Paraguay during the first half of an international friendly between The United States and Paraguay at Dignity Health Sports Park on January 24, 2026 in Carson, California. Harry How/Getty Images/AFP (Photo by Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
La Selección paraguaya femenina absoluta no pudo este sábado contra la jerarquía de su par de Estados Unidos y cayó 6-0 en encuentro amistoso disputado en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, ante 25.000 espectadores.

Por ABC Color

Con fuerza física y mucha dinámica se impuso la selección de Estados Unidos, toda una potencia en fútbol femenino. Las Norteamericanas han conquistado cuatro de las nueve ediciones de la Copa Mundial de Fútbol FIFA de la categoría (1991, 1999, 2015 y 2019).

En la etapa inicial, las albirrojas pudieron aguantar los primeros embates del rival. Por derecha, Trinity Rodman, la principal estrella yanqui, fue una constante pesadilla para la zaga guaraní.

Pero al filo del primer tiempo, los locales empezaron a desnivelar y sentenciaron el juego en la complementaria con una ráfaga de goles, ante una selección paraguaya que solo pudo arrimar peligro con algunos chispazos de Claudia Martínez.

* Paraguay formó con Cristina Recalde (46’ Patricia López); María Vecca (64’ Naomi de León), Tania Riso y Fiorela Martínez; Limpia Fretes (64’ Milagros Rolón), Danna Garcete, Cindy Ramos y Daysy Bareiro; Griselda Garay (64’ Belén Talavera); Fátima Acosta (70’ María Tamay) y Claudia Martínez (70’ Erika Cartamán). DT: Herminio Barrios.

Goles: 45+2’ Reilyn Turner, 47’ y 57’ Allyson Sentnor, 53’ Fiorela Martínez, en contra, 56’ Trinity Rodman, 72’ Emma Sears (EEUU).