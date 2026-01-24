River debuta con triunfo a domicilio y Racing cae con gol olímpico

Nicolás, quien cumplirá 20 años el 22 de septiembre, marcó su primer gol como profesional a los 9 minutos tras ejecutar un córner con pierna zurda y Franco Torres puso la puntilla.

La Academia descontó a través de Tomás Conechny.

El experimentado Gonzalo Montiel garantizó con su gol los 3 puntos de River Plate en un partido que sirvió para el debut de Aníbal Moreno, Fausto Vera y el uruguayo Matías Viña.

Racing Club no tuvo suerte en el debut de Valentín Carboni y Matko Miljevic.

La primera jornada comenzó el viernes con la derrota por 2-3 de San Lorenzo ante Lanús, el empate 1-1 de Independiente con Estudiantes de La Plata y los triunfos por 2-1 de Independiente Rivadavia sobre Atlético Tucumán y de Talleres de Córdoba frente a Newell’s Old Boys.

El jueves, en el arranque de esta primera jornada, Vélez Sarsfield se impuso por 0-1 a Instituto en Cordoba, mientras que el debutante Gimnasia y Esgrima de Mendoza venció por 0-1 a Central Cordoba, en Santiago del Estero.

Los otros tres partidos jugados el jueves terminaron con sendos empates: 1-1 entre Banfield y Huracán, y 0-0 Aldosivi de Mar del Plata con Defensa y Justicia, y de Unión de Santa Fe con Platense.

La primera jornada concluirá este domingo con tres partidos: Boca Juniors-Deportivo Riestra, Argentinos Juniors-Sarmiento y Tigre-Estudiantes de Río Cuarto.