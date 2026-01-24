Simeone: “Julián Alvarez se cree por sí solo por su nombre, su jerarquía y su trayectoria”

“¿Qué motivos hay para creer en Julián? ¿Por qué hay que creer en Julián?”, le preguntó un periodista.

“¿En serio? ¿En serio me estás preguntando? La verdad que Julián Alvarez se cree por sí solo por el nombre que tiene, por la jerarquía que tiene y la trayectoria que lleva”, contestó Simeone con gesto de asombro durante la rueda de prensa en Majadahonda.

El atacante argentino encadena siete partidos sin gol entre todas las competiciones y nueve jornadas consecutivas en concreto en LaLiga, mientras el Atlético echa de menos sus goles, entre el problema de contundencia que ha sufrido el equipo en general en sus últimos compromisos.

“Interpretar siempre ese último tramo de la mejor manera te hace ser diferencial. Seguramente, con trabajo y con la energía y el compromiso que tiene el equipo, que lo tiene (dijo con énfasis), encontraremos los caminos que nos lleven a tener la posibilidad de concretar, que de eso se trata el juego”, valoró el técnico tras el entrenamiento matutino.

“El equipo está bien. Lo veo con la búsqueda de lo que queremos. Hay veces que nos sale a favor y hay veces que no; buscar adelante lo que queremos, tener situaciones de gol, defender mejor de lo que defendemos para que cualquier ventaja mínima pueda valer y eso nos hará crecer como equipo en general”, continuó.

Aunque asoma el próximo miércoles el partido decisivo por entrar en el top ocho de la Liga de Campeones contra el Bodo/Glimt, Simeone sólo piensa en el Mallorca.

“Tenemos que seguir en LaLiga con el paso que estamos y para eso, evidentemente, necesitamos hacer un partido importante este domingo y no me quita la cabeza otro pensamiento que pensar en el partido de este domingo”, advirtió el preparador argentino.

El Atlético tiene ahora cuatro fichas menos del primer equipo, tras las salidas de Javi Galán, Carlos Martín, Conor Gallagher y Giacomo Raspadori. “Lo único que me importa son los resultados. Después, todo lo que pueda pasar en el andar son situaciones que pueden suceder con la salida de un futbolista y la llegada de otro. Lo único que interesa para todos es el resultado. Ojalá el resultado sea positivo”, expresó.

“El Mallorca es un equipo complejo, viene con una necesidad como nosotros, viene de ganar un partido importante con el Bilbao (3-2) y tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño”, añadió Simeone, con la baja de Antoine Griezmann, que se perderá el choque por una lesión muscular en el muslo izquierdo.

“Siempre la baja de un futbolista como Antoine se siente, ya sea para que juegue de inicio o entrando como estaba haciendo, pero está claro que siempre es un jugador muy importante para el equipo”, admitió.

También fue preguntado por Robin Le Normand, que ha perdido la titularidad en el once tipo: “Está trabajando muy bien, hay una competencia muy sana en la parte central, con muy buenos futbolistas los cuatro (Marc Pubill, David Hancko, José María Giménez y Le Normand) que tenemos, más la incorporación ahora de Clement (Lenglet), que ya está recuperado, y a tratar siempre de buscar lo mejor para el equipo”.

Entre la reducción de efectivos, Simeone expuso que sí puede haber algún espacio de minutos para futbolistas del filial “si el partido lo pide y el entrenador entiende que pueden participar”. “Por eso están con nosotros; si no, no estarían”, añadió.