3-0. La Real afianza la tercera plaza y se lleva el derbi guipuzcoano ante el Eibar

El partido, disputado en adversas condiciones meteorológicas, con mucha lluvia, se le puso pronto de cara a las donostiarras, que, antes del minuto 20, se pusieron por delante con un gol de Eguiguren a pase de Eizagirre que la centrocampista guipuzcoana aprovechó para superar con una media vaselina a Astragala, adelantando así al conjunto txuri-urdin.

El equipo de San Sebastián, que con una victoria se posicionaba de forma seria en plaza de Liga de Campeones Femenina para la próxima temporada, quería más y, a ocho minutos del final de la primera parte, tuvo otra oportunidad, evitada en la línea de gol por Carla Andrés con Astragala batida.

Había trabajado mucho el Eibar para evitar esa ventaja con una presión en el centro del campo que minimizó daños ante una Real superior, pero el 1-0 hacía naufragar su estrategia, aunque tenía todavía opciones de salvar un punto en este derbi si conseguía llegar con peligro a la portería de Arrula en el segundo tiempo.

Este segundo período también fue para una Real a la que le costó superar el entramado defensivo armero, pero que ya avisó por medio de Emma Ramírez antes de la desafortunada acción de Etxezarreta en el gol en propia portería.

El infortunio se cebaría con el Eibar que, ya con escaso margen de maniobra en los instantes finales, volvería a encajarse un gol en su meta, esta vez con la autoría de la guardameta Astragala, de forma que las donostiarras disfrutaron de una justa y amplia victoria.

3.- Real Sociedad: Arrula; Rodríguez Herrero, Aparicio, Vicente, Aguirrezabala; Eizagirre (Florentino, min. 83), Fernández (Guridi, min. 83), Cahynova, Eguiguren (Marcos, min. 83); Pardo (Ramírez. min. 60) y Lavogez (Mirari Uria, min. 76).

0.- Eibar: Astragala; Facila (Valej, min. 87), Belem, Carla Andrés, Etxezarreta (Ojeda, min. 88), Camino; Rico Torres, Altonaga (Iribarren, min.69), Sara Martín; Moreno (Lacosta, min. 80) y Álvarez (Clement, min. 69).

Arbitraje: Ainara Acevedo (Comité Catalán). Amonestó a Lavogez y Sara Martín.

Goles: 1-0, min. 17: Eguiguren. 2-0, min. 80: Etxezarreta (p.p.). 3-0, min. 88: Astragala (p.p)

Incidencias: encuentro de la jornada 17 de la Liga Femenina disputado en el estadio de Zubieta ante alrededor de un millar de aficionados.