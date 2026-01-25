El Barça cumple ante el colista y conserva el liderato

Un espectacular tanto de volea de Lamine Yamal, en un remate acrobático a centro de Dani Olmo, puso el tercero y definitivo en el minuto 73.

Yamal, hasta entonces discreto en el partido, se ganó así los focos con ese destello de gran clase para alegría de su hermano pequeño Keyne, de 3 años, con el que saltó al campo en los prolegómenos del partido, brindando una de las imágenes de la tarde.

Los catalanes habían visto cómo el Real Madrid, que ganó 2-0 en casa del Villarreal el sábado, les había desplazado de la primera plaza provisionalmente, pero la victoria azulgrana de este domingo vuelve a ponerles un punto por encima de su gran rival de la capital.

El triunfo reconduce el rumbo del Barça en LaLiga después del resbalón de la derrota del pasado fin de semana en San Sebastián contra la Real Sociedad, lo que había permitido al Real Madrid pisarle los talones.

Resultados y posiciones

* Barcelona 3-Oviedo 0. Goles: 52’ Dani Olmo, 57 Raphinha, 73’ Lamine Yamal (B). Ast: 44.763.

*Atlético Madrid 3-Mallorca 0. Goles: 22’ Alexander Sørloth, 75’ David López, en contra, Thiago Almada (AM). Ast: 55.028.

* Real Sociedad 3-Celta 1. Goles: 17’, 75’ Mikel Oyarzabal, 90+6’ Brais Méndez (RS); 72’ Borja Iglesias (C). Exp: 45+2’ Caleta-Car (RS). Ast: 29.682.

* Alavés 2-Betis 1. Goles:; 3’ Carlos Vicente, 47’ Toni Martínez (A); 90+5’ Abde Ezzalzouli (B). Ast: 14.810.

Lunes: 17:00 Girona-Getafe (ESPN3).

Sábado: Rayo 1-Osasuna 3; Valencia 3-Espanyol 2; Sevilla 2-Athletic 1; Villarreal 0-Real Madrid 2.

Viernes: Levante 3-Elche 2.

* Posiciones: Barcelona 52 puntos, Rea Madrid 51, Atlético Madrid 44, Villarreal 41, Espanyol 34, Betis 32, Celta 32.

