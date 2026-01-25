El meta internacional Mathi Fernández, segundo fichaje uruguayo del Family Cash Alzira

El guardameta llegará a Alzira tras la disputa de la Copa América, con el objetivo de apuntalar una posición clave en el tramo decisivo del curso.

Mathías Fernández, nacido el 5 de octubre de 1993 en Montevideo, procede del Peñarol, entidad en la que ha desarrollado toda su carrera profesional desde 2014 y con la que se ha consolidado como uno de los porteros más destacados del panorama internacional.

Internacional con la selección uruguaya desde 2016, el nuevo jugador del Family Cash Alzira FS cuenta con una amplia experiencia en competiciones de máximo nivel.

Entre sus mayores logros destaca la Copa Libertadores de Futsal 2025, título conquistado tras imponerse en la final al Magnus de Brasil, así como el prestigioso reconocimiento como mejor oportero del Mundo, concedido por Futsal Planet, que avala su trayectoria y rendimiento bajo palos.

Gracias al triunfo continental, Fernández también disputó la final de la Copa Intercontinental, en la que se midió al Palma Futsal, actual referencia del fútbol sala europeo.

Con esta incorporación, el Family Cash Alzira FS suma jerarquía, liderazgo y recorrido internacional a su vestuario. Mathi Fernández llega para aportar seguridad, competitividad y experiencia en una fase determinante de la temporada, en la que el conjunto ribereño luchará por lograr el objetivo de la permanencia en Primera División.