El Milan deja escaparse al Inter, el Napoli se cae del podio

Desde la tranquilidad que le dio su victoria 6-2 del viernes sobre el Pisa, el Inter disfrutó a distancia de los tropiezos de sus principales perseguidores y ahora aventaja en cinco puntos al Milan (2º) y en nueve unidades al Napoli.

Los Gli Azzurri, vigentes campeones, cayeron incluso a la cuarta plaza en beneficio de la Roma, que se sube al podio por una mejor diferencia de goles.

En el estadio Olímpico de la capital, el AC Milan resistió como pudo la ofensiva romana de la primera parte, con un guardameta Mike Maignan casi milagroso para evitar los tantos de Donyell Malen (19’, 33’) y Mehmet Çelik (45+1’).

El Milan se queda con un sabor amargo con el empate aunque sigue manteniéndose sin perder en la Serie A desde que cayera ante la Cremonese en la primera jornada de esta temporada

Mucho peor le fue al Nápoles, que ve alejarse la posibilidad de revalidar el Scudetto con su caída 3-0 en Turín.

* Los paraguayos: Hugo Cuenca (Genoa) estuvo entre los suplentes. Antonio Sanabria (Cremonese) se está recuperando de una lesión muscular.

* Roma 1-AC Milan 1. Goles: 62’ Koni De Winter (M): 74’ Lorenzo Pellegrini, de penal (R). Ast: 63.582.

* Juventus 3-Napoli 0. Gol: 22’ Jonathan David, 77’ Kenan Yildiz, 86’ Filip Kostic (J).

* Sassuolo 1-Cremonese 0. Gol: 3’ Alieu Fadera (S).

* Atalanta 4-Parma 0. Goles: 15’ Gianluca Scamacca, de penal, 24’ Marten De Roon, 73’ Giacomo Raspadori, 90+3’ Nikola Krstovic (A).

* Genoa 3-Bolonia 2. Goles: 35’ Lewis Ferguson, 47’ Sebastián Otoa, en contra (B); 62’ Ruslan Malinovskyi, 78’ Caleb Ekuban, 90’ Junior Messias (G). Exp: 56’ Lukasz Skorupski (B).

Lunes: 16:45 Hellas Verona - Udinese.

Sábado: Como 6-Torino 0; . Fiorentina 1-Cagliari 2; Lecce 0-Lazio 0. Viernes: Inter 6-Pisa 2.

* Posiciones: Inter 52 puntos, Milan 47, Roma 43, Napoli 43, Juventus 42, Como 40, Atalanta 35, Bolonia 30.