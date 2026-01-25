El Racing se escapa con un nuevo golpe de autoridad

Resultado que no sólo consolidó al conjunto cántabro al frente de la clasificación de LaLiga Hypermition, sino que permitió a los de José Alberto López ampliar a seis puntos su ventaja sobre el tercer clasificado, el Málaga, el equipo que marca la divisoria entre el ascenso directo y la promoción.

Un auténtico puñetazo sobre la mesa que llevó la firma del joven 'trescuartista' Peio Canales, una de las grandes revelaciones de la presente temporada, que estableció a los sesenta y tres minutos el definitivo 0-1 al culminar un saque de esquina con un potente zurdazo.

Tanto al que no pudo responder, pese a gozar en el tiempo de prolongación una magnífica ocasión en las botas del inglés Charlie Patiño, un Deportivo, que perdió la oportunidad de auparse a la segunda plaza y regresar, cinco jornadas después, a los puestos de ascenso directo.

Una segunda plaza que seguirá en posesión del Castellón. Eso sí, ahora ya a cinco puntos del Racing de Santander, tras ser incapaz de pasar este domingo del empate (0-0) en su visita al campo del Zaragoza

No fue por falta de oportunidades, ya que los de Pablo Hernández llegaron con peligro una y otra vez al área local en la primera mitad, aunque sin el acierto necesario para marcar, algo que ya penalizó al conjunto 'orellut' en su último desplazamiento a Granada.

Y cuando el italiano Fabrizio Brignani logró anotar, tras rematar de cabeza un saque de esquina a los veintisiete minutos de juego, el tanto no subió al marcador al estimar el colegiado, en una decisión no exenta de polémica, por una presunta falta en uno de los bloqueos que propició el testarazo del central transalpino.

Un asedio que se relajó notablemente en la segunda mitad, lo que no impidió Castellón seguir instalado en los puestos de ascenso directo,tras contabilizar tan sólo una derrota en las últimas doce jornadas.

Sensacionales números que palidecen ante la espectacular racha del Málaga que se aupó a la tercera plaza tras encadenar su sexta victoria consecutiva al imponerse el viernes por 3-0 al Burgos en una Rosaleda, que comienza a soñar ya con el ascenso.

Un sueño que se sustenta en la voracidad de Carlos Ruiz "Chupe", que se metió de lleno en la pelea por el título de máximo goleador de la categoría tras contabilizar su décima diana del curso con un espectacular remate de cabeza, y, sobre todo, en el talento de David Larrubia

El canterano derrochó calidad en un primer tanto en el que Larrubia demostró no sólo tener la habilidad para marcharse de su defensor en un palmo de terreno, sino la frialdad para resolver, como sólo saben hacer los elegidos, en el interior del área, el territorio que distingue a los buenos de los mejores.

Victoria a la que no pudieron responder ni Las Palmas, que cayó el sábado por 1-2 ante el Córdoba, ni el Almería, que sumó su cuarta derrota en las seis últimas jornadas, tras caer este domingo por 1-0 en el campo del Eibar con un gol de Lander Olaetxea en el tiempo de prolongación.

Si la madera había impedido, hasta en dos ocasiones, el gol del conjunto local, nada pudo evitar que el Eibar castigase la gris actuación del Eibar en Ipurúa, donde los de Rubi volvieron a dejar muchas dudas, con una acción final a balón parado que Olaetxea envió a las redes tras un toque de cabeza de Peru Nolaskoain.

Tampoco pudo sumar Las Palmas, que en apenas un par de semanas ha pasado de verse igualado a puntos en la cabeza de la tabla con el Racing de Santander a ocupar la cuarta posición, tras encadenar su segunda derrota consecutiva en las dos últimas jornadas.

"La segunda parte ha sido la locura y nosotros cuando entramos en esa locura, es imposible, porque no somos buenos en eso. De hecho, creo que el resultado ha sido hasta corto", reconoció el entrenador de Las Palmas, Luis García.

El conjunto canario, en el que el recién llegado Iker Bravo dejó de inicio en el banquillo a Jesé Rodríguez, no encontró la manera de escapar del constante ida y vuelta al que le arrastró un Córdoba, que con su victoria (1-2) se situó a tan sólo un punto de los puestos de promoción.

Mucho más cerca se encuentra el Sporting de Gijón, al que sólo la peor diferencia de goles, pese a imponerse el sábado por 3-0 al colista, el Mirandés, le impidió arrebatar la última plaza que da derecho a disputar las eliminatorias de ascenso al Almería, con quien figura igualado a puntos en la clasificación.