El reforzado Girona recibe a un Getafe en horas bajas

El conjunto entrenado por Míchel Sánchez empezó mal la temporada, pero ha ido creciendo y después de un 2025 para olvidar ha arrancado el año 2026 como uno de los equipos más en forma de LaLiga.

Consiguió los mismos puntos en las primeras 15 jornadas que en los últimos cinco partidos, con victorias ante la Real Sociedad (1-2), el Mallorca (1-2), el Osasuna (1-0) y el Espanyol (0-2), con siete goles anotados entre los ucranianos Viktor Tsygankov y Vladyslav Vanat, en estado de gracia.

La dinámica ascendente ilusiona a Montilivi y también la llegada de refuerzos contrastados que deben solucionar las carencias que arrastraba el equipo y ayudar a reafirmar el punto de inflexión para mirar hacia arriba.

Ya han llegado Fran Beltrán, fichado del Celta para cubrir la ausencia de un mediocentro de corte creativo, y dos cedidos: el joven atacante argentino Claudio Echeverri, del Manchester City, y Ter Stegen, desde el Barcelona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El portero alemán, a la sombra de Joan García en el Spotify Camp Nou, ha recalado en Montilivi para tener minutos de cara al Mundial y se espera que se haga pronto con la titularidad en detrimento de Paulo Gazzaniga.

La portería es la principal incógnita en la alineación titular de Míchel para la visita del Getafe. El técnico madrileño tiene la baja por sanción de Arnau Martínez, pieza clave y reconvertido a la posición de pivote en los últimos partidos por la ausencia por lesión de Axel Witsel.

El belga es duda junto a los delanteros Cristhian Stuani y Abel Ruiz, y Míchel podría optar de inicio en la medular por Fran Beltrán, al que conoce bien de su etana en el Rayo Vallecano.

También son baja Juan Carlos Martín, Azzedine Ounahi, Portu y Donny van de Beek por lesión, Lass Kourouma por sanción y Yáser Asprilla, que ha viajado a Turquía para recalar en el Galatasaray. El club también trabaja en la salida del portero Dominik Livakovic.

Enfrente, el Girona se encontrará a un equipo que vive el peor momento del curso después de sumar seis encuentros consecutivos sin ganar. El Getafe ya atravesó un bache entre las jornadas quinta y novena, en las que acumularon dos empates y tres derrotas. Ahora, después de perder la pasada jornada ante el Valencia, superaron esos números tan negativos y las alarmas se han encendido en el club azulón.

La última vez que el Getafe saboreó la victoria fue el pasado 28 de noviembre, cuando ganó 1-0 al Elche. Desde entonces, perdió contra el Villarreal (2-0), Espanyol (0-1), Betis (4-0), Real Sociedad (1-2) y Valencia (0-1) y empató contra el Rayo Vallecano (1-1). En total, un punto de 18 posibles y un descenso a los infiernos: es decimoséptimo dos puntos por encima del descenso.

Por eso, Bordalás y sus jugadores necesitan una reacción inmediata. El choque ante el Girona está rodeado en rojo en el calendario como el día que marque un punto de inflexión para dejar atrás una situación de peligro real. Y, en esta ocasión, el técnico del Getafe, al contrario que en otros encuentros, contará con la ayuda de tres jugadores que han venido en forma de fichajes.

Los despachos de la entidad presidida por Ángel Torres han trabajado duro para satisfacer las demandas de su entrenador, que durante muchos momentos de la temporada ha pedido refuerzos para compensar una plantilla insuficiente y con muchos lesionados.

En total, han llegado cuatro nuevas caras. El delantero uruguayo Martín Satriano, que ya debutó la pasada jornada y que podría repetir en el once; su compatriota el central Sebastián Boselli, que aún no ha sido inscrito en LaLiga; y dos argentinos: otro central, Zaid Romero, y otro delantero, Luis Vázquez. Ambos, como mínimo, estarán en la convocatoria.

Serán fundamentales para suplir las bajas de varios jugadores que hasta ahora fueron sustituidos por canteranos. De nuevo, como la jornada pasada, no viajarán a Girona por lesión Abdel Abqar, Borja Mayoral, Abu Kamara y David Cordón Mancha 'Davinchi'.

Este último sufrió esta semana una desgracia que conmovió a toda la familia azulona: la muerte de su padre, David Cordón Cano, fallecido en uno de los trenes accidentados en la localidad cordobesa de Adamuz. Los jugadores del Getafe intentarán dedicarle una victoria que tendría valor doble: será un homenaje a Davinchi y su familia y, ya de paso, servirá para terminar con una mala racha que ya empieza a ser una losa.

Girona: Gazzaniga o Ter Stegen; Rincón, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Fran Beltrán, Iván Martín; Tsygankov, Lemar, Bryan Gil; y Vanat.

Getafe: Soria; Juan Iglesias, Djené, Duarte, Zaid Romero, Diego Rico; Milla, Arambarri, Mario Martín; Liso y Satriano.

Árbitro: Alejandro Quintero (Comité Andaluz).