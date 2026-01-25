Enciso marca primer gol en la Ligue 1; Deisy anota un golazo

El gol de Enciso fue en la victoria 4-1 que logró su equipo de visitante frente al Lille por la 19ª jornada del campeonato de Primera División del fútbol francés.

En el minuto 26, Enciso anotó con un remate de derecha al borde del área tras recibir un pase del argentino Joaquín Panicheli, quien un minuto antes había marcado para el 1-0.

Enciso dio luego una asistencia para el cuarto gol anotado por Martial Godo, quien firmó un doblete (58’ y 72’). La Joya fue sustituido en el minuto 76 y el rival descontó a los 90+3’.

¡¡FÚTBOL SUDAMERICANO PARA EL RACING DE ESTRASBURGO!! Se juntaron el Colo Barco, Joaquín Panichelli y Julio Enciso para el grito de gol del paraguayo vs. Lille en Francia. ¡ESPECTACULAR jugada colectiva!



📺 Mirá la #Ligue1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/j0xFQ3cHzN — SportsCenter (@SC_ESPN) January 25, 2026

* Fue la primera anotación de Enciso en la Ligue 1 en 12 partidos disputados, pero antes ya había registrado 5 tantos con la casaca del Estrasburgo; 2 en la UEFA Conference League (en 4 partidos) y 3 en la Copa de Francia (2 partidos).

* Racing Estrasburgo trepa al 7° lugar de la tabla con 30 puntos, con chances de lograr un boleto para la Europa League o Champions. Los primeros son París SG (45 pts), Lens (43), Marsella (38), Lyon (36), Lille (32) y Rennes 31.

* El próximo partido de Enciso y su equipo será contra el poderoso París SG, el domingo 1 de febrero (16:45).

La futbolista paraguaya Deisy Ojeda marcó el sábado dos golazos de tiro libre para el equipo de Tijuana en la victoria 3-2 sobre Atlético San Luis, por la 5ª fecha del torneo Clausura de la Liga Femenil del fútbol mexicano.

44’ GOOOOL, 🇵🇾 Deisy Ojeda aumenta los números en el marcador y pone el 0️⃣-2️⃣.#ADLSvsXOL | #NuestroFutFem pic.twitter.com/sJHly0fRth — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) January 24, 2026

Deisy anotó a los 44’ de tiro libre directo desde atrás de media cancha. Su potente remate de zurda sorprendió a la arquera rival. Luego marcó otro golazo de libre (45+5’) para poner el 3-0 parcial. En el tramo final de la etapa complementaria, San Luis logró descontar.

Tijuana está 11° en la tabla con 7 puntos. Los líderes son Pumas (13), Guadalajara (13), Monterrey (12) y América (10).

* Deisy llegó a su tercer gol en 5 presentaciones en este torneo y acumula 5 tantos en 17 partidos con la casaca de Tijuana.

* La zaguera de 25 años jugó anteriormente para los Querétaro (2023/25), equipo con el que registró 5 tantos en 74 partidos.

* En Brasil. Damián Bobadilla marcó un gol para Sao Paulo, que cayó 3-1 ante Palmeiras por el Torneo Paulista.