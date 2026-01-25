España, a prolongar las buenas sensaciones y certificar la clasificación

El triunfo inicial frente a Eslovenia por 4-1 permitió a España colocarse en una posición favorable dentro del grupo y reforzó la confianza de un equipo que persigue poner fin a la sequía de grandes éxitos desde la Eurocopa de fútbol sala conquistada en 2016.

Aquel resultado, construido principalmente antes del descanso, confirmó la capacidad del conjunto para imponer su ritmo y controlar los momentos clave del encuentro. Ahora, una nueva victoria, unida a un tropiezo de Eslovenia frente a Bélgica, aseguraría a España el pase a la siguiente ronda, lo que supondría encadenar su vigésima segunda clasificación consecutiva para las fases finales de torneos desde la única eliminación temprana sufrida en la Copa Mundial de 1989.

Enfrente estará Bielorrusia, un rival que ya sabe lo que es medirse a España en grandes citas y que llega con la necesidad de reaccionar tras su derrota por 4-0 ante Bélgica en la primera jornada.

A pesar de la diferencia en el marcador, el encuentro fue más equilibrado de lo que reflejó el resultado final, un aspecto que el conjunto bielorruso tratará de corregir para mantenerse con opciones en el grupo.

Bielorrusia disputa su segunda fase final tras debutar en 2010. En aquella edición, celebrada en Hungría, logró reponerse de una derrota inicial ante España con un empate frente a Portugal, partido en el que marcó Aleksandr Chernik, hoy seleccionador del equipo.