LLorente: "A Julián hay que apoyarle y él tiene que seguir con la cabeza alta"

"Yo desde luego no le tengo que decir nada. Él no tiene que cambiar nada. Es muy trabajador y muy buena persona, que piensa en el equipo y nos ayuda como presiona. Son rachas del fútbol. No se le puede decir nada. Lo jodido sería que no lo intentase, pero no es así. Trabaja como el que más. Tiene que seguir trabajando y nada, apoyarle, animarle y arroparle entre todos y que él siga con la cabeza alta porque no hace falta decir lo gran jugador que es", dijo Llorente a Movistar.

Sobre el partido y la victoria, señaló: "Después del empate en champions queríamos ganar y ganar así, con un resultado cómodo, con nuestra gente. Además subimos posiciones en la clasificación y es la linea a seguir".

En cuanto a Sorloth, autor de un nuevo tanto, el primero del partido, manifestó: "Necesitamos de sus goles. Los delanteros cuando están enchufados todo es más fácil. Ellos son los que tiene el gol y los que hacen todo más fácil. Así va este juego".