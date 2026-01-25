Mbappé aumenta la diferencia

Fútbol Internacional
Madrid, 25 ene (EFE).- Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, aumentó su ventaja al frente de la tabla de goleadores de LaLiga EA Sports, con un doblete al Villarreal para alcanzar los 21 tantos en 21 jornadas, con siete tantos de distancia ya sobre Vedat Muriqi (Mallorca), su perseguidor más cercano, y diez sobre Ferran Torres (Barcelona), tercero.

Mientras, por detrás, crecen Ante Budimir (Osasuna), ya por los nueve goles; Lamine Yamal y Raphinha (Barcelona), Borja Iglesias (Celta) y Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), ya todos ellos con ocho aciertos en este curso; y Hugo Duro (Valencia) y Alexander Sorloth (Atlético de Madrid), que suman siete, tras anotar en esta jornada.

El delantero noruego ya ha alcanzado a Julián Alvarez como el máximo goleador liguero del equipo de Diego Simeone en la presente temporada.

- Con 21 goles: Mbappé (FRA) (5p) (Real Madrid).

- Con 14 goles: Muriqi (KOS) (3p) (Mallorca).

- Con 9 goles: Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona); Budimir (CRO) (3p) (Osasuna).

- Con 8 goles: Raphinha (BRA) (1p) y Lamine Yamal (1p) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Borja Iglesias (2p) (Celta); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad); Moleiro (Villarreal).

- Con 7 goles: Sorloth (NOR) y Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Vanat (UKR) (2p) (Girona); Hugo Duro (Valencia).

- Con 6 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Dani Olmo (Barcelona); Rafa Mir (Elche); Pere Milla (Espanyol); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); De Frutos (Rayo Vallecano); Akor Adams (NGR) (1p) (Sevilla).

- Con 5 goles: Antony (BRA) (Betis); Vinicius (BRA) (1p) (Real Madrid); Guedes (POR) y Brais Méndez (1p) (Real Sociedad); Buchanan (CAN), Gerard Moreno (1p) y Mikautadze (GEO) (Villarreal).

- Con 4 goles: Lucas Boyé (ARG) (1p), Toni Martínez y Carlos Vicente (3p) (Alavés); Nico Williams (1p) y Robert Navarro (Athletic); Fermín (Barcelona); Fornals, Ez Abde (MAR) y Ruibal (Betis); André da Silva (POR), Germán Valera y Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Carlos Romero (Espanyol); Borja Mayoral (Getafe); Tsygankov (UKR) (Girona); Iván Romero (Levante); Bellingham (ING) (Real Madrid).

- Con 3 goles: Almada (ARG) (Atlético de Madrid); Rashford (ING) (Barcelona); Swedberg (SUE) (Celta); Roberto (1p) y Kike García (1p) (Espanyol); Arambarri (URU) y Liso (Getafe); Stuani (URU) (2p) y Ounahi (MAR) (Girona); Samu Costa (POR) (Mallorca); Víctor Muñoz y Raúl García de Haro (Osasuna); Viñas (1p) (Oviedo); Álvaro García (Rayo Vallecano); Gonzalo y Güler (TUR) (Real Madrid); Barrenetxea (Real Sociedad); Isaac y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED) y Diego López (Valencia).

- Con 2 goles: Guruzeta, Berenguer (Athletic); Giuliano Simeone (ARG), Álex Baena, Gallagher (ING) y Koke (Atlético de Madrid); Pedri y Araujo (URU) (Barcelona); Lo Celso (ARG) (Betis); Ferran Jutglá, El Abdellaoui (MAR), Hugo Álvarez, Pablo Durán, Carreira, Javi Rueda y Aspas (1p) (Celta); Febas y Martim Neto (POR) (Elche); Puado (1p), Cabrera (URU) (Espanyol); Mario Martín (Getafe); Dela (1p) (Levante); Rubén García y Catena (Osasuna); Reina y Rondón (VEN) (Oviedo); Isi (2p) (Rayo Vallecano); Asencio (Real Madrid); Carlos Soler y Take Kubo (JPN) (Real Sociedad); Djibril Sow (SUI), Peque y Alexis Sánchez (CHI) (1p) (Sevilla); Pepelu, (1p) (Valencia); Pepé (CIV), Pape Gueye (SEN), Comesaña, Oluwaseyi (CAN) y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Denis Suárez, Guevara e Ibáñez (Alavés); Sancet (1p), Unai Gómez, Maroan, Paredes, Jaureguizar, Iñaki Williams (1p) y Rego (Athletic); Barrios, Nico González (ARG) y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Eric García y Koundé (FRA) (Barcelona); Diego Llorente, Bartra, Bakambu (CGO), Valentín Gómez (ARG) y Altimira (Betis); Bryan Zaragoza, Mingueza, Román y Marcos Alonso (Celta); Rodrigo Mendoza, Pedrosa, John Donald, Diang, Adam y Héctor Fort (Elche); Miguel Rubio, Roberto, Terrats y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR), Juanmi e Iglesias (Getafe); Joel Roca, Arnau y Witsel (BEL) (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA), Manu Sánchez, Espí, Carlos Álvarez, Losada, Matturro (URU), Iker Losada y Pablo Martínez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Mascarell, Manu Morlanes y Pablo Maffeo (ARG) (Mallorca); Iker Benito, Bretones, Osambela y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Ilic (SRB), Ilyas Chaira y Carmo (Oviedo); Fran Pérez, Alemao (BRA), Pep Chavarría, 'Pacha' Espino (URU), Mendy (SEN) y Pathé Ciss (SEN) (Rayo Vallecano); Militao (BRA), Fran García, Carreras, Mastantuono (ARG), Rodrygo (BRA), Huijsen y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Oskarsson (ISL), Odriozola, Aramburu y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Chidera Ejuke (NIG), Alfon, Gudelj (SRB), Batista Mendy (FRA) y Carmona (Sevilla); Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA), Gayà, Lucas Beltrán, Ramazani (BEL), Comert (TUR) y Luis Rioja (Valencia); Rafa Marín, Pedraza y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Juan Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla); Maffeo (Mallorca, contra Elche); Copete (Valencia, contra Espanyol); Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano, contra Osasuna); David López (Mallorca, contra Atlético de Madrid).