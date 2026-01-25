Mbappé aumenta la diferencia

Mientras, por detrás, crecen Ante Budimir (Osasuna), ya por los nueve goles; Lamine Yamal y Raphinha (Barcelona), Borja Iglesias (Celta) y Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), ya todos ellos con ocho aciertos en este curso; y Hugo Duro (Valencia) y Alexander Sorloth (Atlético de Madrid), que suman siete, tras anotar en esta jornada.

El delantero noruego ya ha alcanzado a Julián Alvarez como el máximo goleador liguero del equipo de Diego Simeone en la presente temporada.

- Con 21 goles: Mbappé (FRA) (5p) (Real Madrid).

- Con 14 goles: Muriqi (KOS) (3p) (Mallorca).

- Con 9 goles: Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona); Budimir (CRO) (3p) (Osasuna).

- Con 8 goles: Raphinha (BRA) (1p) y Lamine Yamal (1p) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Borja Iglesias (2p) (Celta); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad); Moleiro (Villarreal).

- Con 7 goles: Sorloth (NOR) y Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Vanat (UKR) (2p) (Girona); Hugo Duro (Valencia).

- Con 6 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Dani Olmo (Barcelona); Rafa Mir (Elche); Pere Milla (Espanyol); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); De Frutos (Rayo Vallecano); Akor Adams (NGR) (1p) (Sevilla).

- Con 5 goles: Antony (BRA) (Betis); Vinicius (BRA) (1p) (Real Madrid); Guedes (POR) y Brais Méndez (1p) (Real Sociedad); Buchanan (CAN), Gerard Moreno (1p) y Mikautadze (GEO) (Villarreal).

- Con 4 goles: Lucas Boyé (ARG) (1p), Toni Martínez y Carlos Vicente (3p) (Alavés); Nico Williams (1p) y Robert Navarro (Athletic); Fermín (Barcelona); Fornals, Ez Abde (MAR) y Ruibal (Betis); André da Silva (POR), Germán Valera y Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Carlos Romero (Espanyol); Borja Mayoral (Getafe); Tsygankov (UKR) (Girona); Iván Romero (Levante); Bellingham (ING) (Real Madrid).

- Con 3 goles: Almada (ARG) (Atlético de Madrid); Rashford (ING) (Barcelona); Swedberg (SUE) (Celta); Roberto (1p) y Kike García (1p) (Espanyol); Arambarri (URU) y Liso (Getafe); Stuani (URU) (2p) y Ounahi (MAR) (Girona); Samu Costa (POR) (Mallorca); Víctor Muñoz y Raúl García de Haro (Osasuna); Viñas (1p) (Oviedo); Álvaro García (Rayo Vallecano); Gonzalo y Güler (TUR) (Real Madrid); Barrenetxea (Real Sociedad); Isaac y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED) y Diego López (Valencia).

- Con 2 goles: Guruzeta, Berenguer (Athletic); Giuliano Simeone (ARG), Álex Baena, Gallagher (ING) y Koke (Atlético de Madrid); Pedri y Araujo (URU) (Barcelona); Lo Celso (ARG) (Betis); Ferran Jutglá, El Abdellaoui (MAR), Hugo Álvarez, Pablo Durán, Carreira, Javi Rueda y Aspas (1p) (Celta); Febas y Martim Neto (POR) (Elche); Puado (1p), Cabrera (URU) (Espanyol); Mario Martín (Getafe); Dela (1p) (Levante); Rubén García y Catena (Osasuna); Reina y Rondón (VEN) (Oviedo); Isi (2p) (Rayo Vallecano); Asencio (Real Madrid); Carlos Soler y Take Kubo (JPN) (Real Sociedad); Djibril Sow (SUI), Peque y Alexis Sánchez (CHI) (1p) (Sevilla); Pepelu, (1p) (Valencia); Pepé (CIV), Pape Gueye (SEN), Comesaña, Oluwaseyi (CAN) y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Denis Suárez, Guevara e Ibáñez (Alavés); Sancet (1p), Unai Gómez, Maroan, Paredes, Jaureguizar, Iñaki Williams (1p) y Rego (Athletic); Barrios, Nico González (ARG) y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Eric García y Koundé (FRA) (Barcelona); Diego Llorente, Bartra, Bakambu (CGO), Valentín Gómez (ARG) y Altimira (Betis); Bryan Zaragoza, Mingueza, Román y Marcos Alonso (Celta); Rodrigo Mendoza, Pedrosa, John Donald, Diang, Adam y Héctor Fort (Elche); Miguel Rubio, Roberto, Terrats y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR), Juanmi e Iglesias (Getafe); Joel Roca, Arnau y Witsel (BEL) (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA), Manu Sánchez, Espí, Carlos Álvarez, Losada, Matturro (URU), Iker Losada y Pablo Martínez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Mascarell, Manu Morlanes y Pablo Maffeo (ARG) (Mallorca); Iker Benito, Bretones, Osambela y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Ilic (SRB), Ilyas Chaira y Carmo (Oviedo); Fran Pérez, Alemao (BRA), Pep Chavarría, 'Pacha' Espino (URU), Mendy (SEN) y Pathé Ciss (SEN) (Rayo Vallecano); Militao (BRA), Fran García, Carreras, Mastantuono (ARG), Rodrygo (BRA), Huijsen y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Oskarsson (ISL), Odriozola, Aramburu y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Chidera Ejuke (NIG), Alfon, Gudelj (SRB), Batista Mendy (FRA) y Carmona (Sevilla); Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA), Gayà, Lucas Beltrán, Ramazani (BEL), Comert (TUR) y Luis Rioja (Valencia); Rafa Marín, Pedraza y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Juan Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla); Maffeo (Mallorca, contra Elche); Copete (Valencia, contra Espanyol); Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano, contra Osasuna); David López (Mallorca, contra Atlético de Madrid).