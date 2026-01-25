Fútbol Internacional
Simeone no se plantea un mercado sin fichajes: “Está clarísimo lo que necesitamos”

Madrid, 25 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no se plantea un mercado de invierno sin ninguna incorporación, porque el club buscará “seguramente los jugadores que el equipo necesita”, y remarcó que está “clarísimo los futbolistas” que requiere el conjunto rojiblanco para el segundo tramo de la temporada.

Por EFE

“Seguramente, buscaremos los jugadores que el equipo necesita, porque los necesita”, enfatizó el técnico en la rueda de prensa posterior al triunfo por 3-0 contra el Mallorca en el estadio Metropolitano, cuando fue preguntado por un hipotético escenario sin ningún fichaje en este mes de enero. El plazo termina el próximo 2 de febrero.

“No tengo nada que comentar acá. Con Mateu (Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del club rojiblanco) ya hablamos todos los días, estamos en continuas conversaciones y está clarísimo los futbolistas que necesitamos”, advirtió.

El Atlético de Madrid ha dado salida a cuatro jugadores (Conor Gallagher, Giacomo Raspadori, Carlos Martín y Javi Galán) en este mercado de invierno, sin que haya llegado aún ninguno, aunque rebusca en el mercado tanto un medio centro como un jugador de banda izquierda, a ocho días del cierre del periodo de inscripciones.