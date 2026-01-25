Simeone no se plantea un mercado sin fichajes: “Está clarísimo lo que necesitamos”

“Seguramente, buscaremos los jugadores que el equipo necesita, porque los necesita”, enfatizó el técnico en la rueda de prensa posterior al triunfo por 3-0 contra el Mallorca en el estadio Metropolitano, cuando fue preguntado por un hipotético escenario sin ningún fichaje en este mes de enero. El plazo termina el próximo 2 de febrero.

“No tengo nada que comentar acá. Con Mateu (Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del club rojiblanco) ya hablamos todos los días, estamos en continuas conversaciones y está clarísimo los futbolistas que necesitamos”, advirtió.

El Atlético de Madrid ha dado salida a cuatro jugadores (Conor Gallagher, Giacomo Raspadori, Carlos Martín y Javi Galán) en este mercado de invierno, sin que haya llegado aún ninguno, aunque rebusca en el mercado tanto un medio centro como un jugador de banda izquierda, a ocho días del cierre del periodo de inscripciones.