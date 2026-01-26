Dirigir a Portugal es "un desafío y una responsabilidad", confiesa Roberto Martínez

Así lo afirmó en una charla organizada por el Instituto Cervantes en Lisboa, en la que estuvo acompañada de otras personalidades españolas residentes en Portugal para reflexionar sobre las diferencias y similitudes entre ambos países ibéricos.

Tras tres años en Portugal, Martínez habló cándidamente sobre su adaptación laboral y personal en el país, y consideró que "el entrenador portugués es de los mejores del mundo, a nivel de metodología, de competitividad".

"Por eso, fue un orgullo increíble que la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) confiara en un extranjero", ya que antes que él sólo hubo dos entrenadores foráneos, pero los dos hablaban portugués.

En ese sentido, confesó sus secretos para hablar tan bien el idioma: un buen profesor, consistencia, oír mucho la radio y ver algún programa de televisión. Aunque reconoció que sigue teniendo aspectos que mejorar: "Como todo, la lengua es práctica. Me quedan 150 días para el Mundial", bromeó, y agradeció que "el aficionado portugués ha aceptado mucho el interés y la intención de intentarlo".

En cuanto al fútbol, resaltó que le gusta mucho encontrar las similitudes entre España y Portugal, a nivel ibérico, pero agregó que le impresiona del segundo que "es un fútbol que cree mucho en los procesos, y eso cuesta mucho porque normalmente es más emocional", a lo que se suma que "les gusta mucho mirar a Europa".

Por último, resaltó que Portugal es "pionero" en la formación de talento y es un "ejemplo para Europa" por tres motivos: se desarrolla en un ambiente competitivo, a lo que se suma el aspecto histórico de la cultura portuguesa aventurera y conquistadora, y, por último, la influencia del entrenador portugués.

Martínez se enfrenta a uno de los mayores retos de su carrera, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de este año, cuando liderará al combinado portugués para tratar de avanzar en la competición internacional tras demostrar su calidad en la fase eliminatoria.

El entrenador de Balaguer (Lleida) ya tuvo la oportunidad de dirigir durante un Mundial: fue en el de Rusia 2018, en el que llevó a la selección de Bélgica al podio, al terminar en tercera posición.

La siguiente cita en el calendario de la selección portuguesa será el 28 de marzo, cuando se enfrentará en un amistoso a México en la reinauguración del Estadio Azteca, una de las sedes de la próxima cita mundialista.