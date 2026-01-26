El Bayer Leverkusen no pierde como local ante un rival español desde 2012

El equipo germano sucumbió por última vez en su feudo ante un equipo español en los octavos de final de la Liga de Campeones 2011-2012 frente al Barcelona, que se impuso por 1-3 en la ida y aplastó al Bayer en la vuelta con un contundente 7-1. Desde entonces, el balance ha sido positivo para los intereses del equipo alemán con 3 victorias y 2 empates.

La actual racha comenzó con un triunfo ante la Real Sociedad (2-1) en la liguilla de la Liga de Campeones del curso 2013-2014. Una temporada más tarde también se impuso al Atlético de Madrid (1-0) en los octavos de final de la máxima competición.

A continuación firmó tablas con el Barcelona (1-1) en Liga de Campeones y el Villarreal (0-0) en la Liga de Europa, en ambos casos en la misma temporada 2015-2016.

El último duelo se saldó con un triunfo por 2-0 ante el Atlético en la primera fase de la Liga de Campeones de la campaña 2022-2023.

Además del Barcelona, se han impuesto al Leverkusen en su estadio el Villarreal (2-3, 2010-2011), Osasuna (0-3, 2006-2007) y Real Madrid (2-3, 2000-2001).