26 de enero de 2026 - 05:15

El Betis ganó sus tres partidos como local contra rivales neerlandeses

Sevilla, 26 ene (EFE).- El Betis, que este jueves recibe en La Cartuja al Feyenoord en encuentro de la octava y última jornada de la liguilla de la Liga Europa, ha ganado los tres partidos oficiales frente a rivales neerlandeses que ha disputado como local, uno de ellos hace apenas dos meses.

Por EFE

El 27 de noviembre pasado, el Utrecht visitó a los béticos en la quinta jornada de esta misma liguilla y los jugadores adiestrados por el chileno Manuel Pellegrini se impusieron por 2-1 gracias a los goles de Cucho Hernández y Abde, descontados en la segunda parte por Miguel Gutiérrez delantero gallego del conjunto holandés.

En la segunda eliminatoria de la Copa de la UEFA de la temporada 1995/96, el equipo entonces adiestrado por Lorenzo Serra Ferrer eliminó al Willem II después de empatar a uno en Tilburgo y gracias al 3-0 que le endosó en Benito Villamarín, donde marcaron Finidi, Benjamín y Fernando.

Diez campañas más tarde, en la ida de los dieciseisavos de la misma competición, el AZ Alkmaar se inclinó por 2-0 en Sevilla, con goles de los brasileños Diego Tardelli y Robert da Pinho, y también fue apeado por los verdiblancos, que decantaron la eliminatoria en la prórroga disputada en los Países Bajos.