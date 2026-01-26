El Betis ganó sus tres partidos como local contra rivales neerlandeses

El 27 de noviembre pasado, el Utrecht visitó a los béticos en la quinta jornada de esta misma liguilla y los jugadores adiestrados por el chileno Manuel Pellegrini se impusieron por 2-1 gracias a los goles de Cucho Hernández y Abde, descontados en la segunda parte por Miguel Gutiérrez delantero gallego del conjunto holandés.

En la segunda eliminatoria de la Copa de la UEFA de la temporada 1995/96, el equipo entonces adiestrado por Lorenzo Serra Ferrer eliminó al Willem II después de empatar a uno en Tilburgo y gracias al 3-0 que le endosó en Benito Villamarín, donde marcaron Finidi, Benjamín y Fernando.

Diez campañas más tarde, en la ida de los dieciseisavos de la misma competición, el AZ Alkmaar se inclinó por 2-0 en Sevilla, con goles de los brasileños Diego Tardelli y Robert da Pinho, y también fue apeado por los verdiblancos, que decantaron la eliminatoria en la prórroga disputada en los Países Bajos.