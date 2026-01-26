El Elche incorpora al extremo chileno Lucas Cepeda hasta 2030

El jugador, de 23 años, ya se encuentra en Elche, donde esta misma tarde ha firmado su contrato en las oficinas de la entidad ilicitana, propiedad del empresario argentino Christian Bragarnik.

Cepeda debutó como profesional en el Santiago Wanderers, club del que pasó a Colo Colo, con el que fue nombrado mejor jugador joven del torneo chileno.

El extremo, internacional con Chile, es definido por su nuevo equipo como un jugador con "personalidad y carácter competitivo". "Su incorporación refuerza la parcela ofensiva y responde a la apuesta del Elche por un proyecto joven, ambicioso y con recorrido", añade el club.

Lucas Cepeda se convierte en la primera incorporación del Elche en el mercado de invierno y puede tener la posibilidad de debutar con su nuevo equipo el próximo sábado ante el Barcelona.

