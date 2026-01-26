El español Dro Fernández ficha por el PSG hasta 2030

Tras su decisión de abandonar el club catalán este invierno en busca de un destino que le ofreciera más minutos sobre el terreno de juego, Dro Fernández aterriza en la capital francesa para vestir la camiseta con el número 27, según informó el equipo parisino en un comunicado.

"Estoy muy contento y orgulloso de fichar por el Paris Saint-Germain. Es un momento de gran orgullo para mí y para mi familia. El PSG es un club enorme al que sigo desde que era niño, donde grandes leyendas han marcado la historia. Hoy tengo muchas ganas y motivación por jugar y darlo todo por esta camiseta", señaló Dro Fernández en ese mismo mensaje.

El PSG lo describe como un mediocampista "versátil" que ha destacado muy rápido "por su calidad técnica, su visión de juego y su capacidad para moverse entre líneas".

Nacido en Nigrán (Pontevedra) en 2008, Dro Fernández llegó a la cantera del Barça en 2022, tras haber destacado en las categorías inferiores con el ED Val Miñor Nigrán.

Debutó con el primer equipo azulgrana en 2025 y jugó tanto en Liga como en la UEFA Champions League, pero en su posición tiene la competencia de jugadores como Fermín, Olmo o incluso Gavi, Raphinha o Lamine Yamal, que también pueden jugar en la mediapunta.