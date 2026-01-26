Fútbol Internacional
26 de enero de 2026 - 14:15

El Sevilla pedirá a LaLiga la baja médica de Marcao

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2430

Sevilla, 26 ene (EFE).- El Sevilla solicitará a LaLiga la baja médica del defensor brasileño Marcao do Nascimento, que padece una fractura del escafoides del pie izquierdo que lo obligará a pasar el quirófano y estará de baja más de los cuatro meses requeridos por el reglamento para poder suspender su inscripción, informaron a EFE fuentes de la entidad.

Por EFE

El entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, informó la pasada semana en rueda de prensa de que Marcao "venía jugando con dolor a pesar de haberse dado un golpe" en la zona afectada y la lesión se ha agravado hasta obligarlo a someterse a una intervención quirúrgica.

De este modo, el club hispalense presentará su caso ante la Comisión Médica de LaLiga, que deberá certificar que su ausencia se prolongará por encima de los 120 días prescritos para poder tramitar en su lugar la licencia con un coste salarial no superior al 80% del salario del futbolista de baja.

El central paranaense, de 29 años y con contrato hasta junio de 2028, jugó trece de los primeros diecisiete partidos de Liga, en los que marcó un gol, hasta que fue expulsado el 20 de diciembre en el Santiago Bernabéu y sancionado con seis jornadas de suspensión en el el que podría haber sido su último partido de la temporada.