El TAS concede cautelar al argentino Facundo Garcés, que se reincorpora a Alavés de Coudet

La FIFA suspendió al jugador con 12 meses de inhabilitación el 25 de septiembre de 2025 por infracciones vinculadas con falsedad de documentos presentados por el jugador para obtener un pasaporte de Malasia.
Su caso implicaba a otros seis futbolistas malasios nacionalizados, Gabriel Palmero, cedido por el Tenerife al Unionistas de Salamanca de la Primera RFEF; Rodrigo Holgado; Imanol Machuca; João Figueiredo; Jon Irazábal y Héctor Hevel, según la FIFA, en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática 2027.
Los siete futbolistas participaron el 10 de junio de 2025 en el encuentro frente a Vietnam, correspondiente a la tercera ronda clasificatoria para la Copa Asiática de Arabia Saudí 2027.
La sanción fue confirmada por la Comisión de Apelación de la FIFA el 3 de noviembre de 2025, pero el jugador recurrió al TAS, que admitió este lunes la solicitud del jugador de suspensión provisional cautelar de la sanción.
Mientras esta medida cautelar permanezca vigente, Facundo Garcés podrá desarrollar su actividad profesional con normalidad, sin perjuicio de la resolución que el TAS adopte posteriormente sobre el fondo del asunto.
Por lo tanto, el jugador procederá a reincorporarse a la dinámica del equipo y podría jugar este mismo viernes ante el RCD Espanyol si el técnico, su compatriota Eduardo Coudet, lo estima oportuno, aunque se supone que la reincorporación será paulatina puesto que ha debido entrenarse al margen del club, por su cuenta.