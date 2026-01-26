Estudiantes-Boca, el plato fuerte de la segunda fecha

El mediocampista de 28 años no solo está en la mira del Xeneize, cuya directiva está bajo acecho de los hinchas por la falta de refuerzos, sino que su buena forma lo puso también en el radar del otro coloso de la tierra de Diego Maradona, River Plate.

En el prólogo del campeonato argentino, cuya segunda fecha comenzó este lunes y finalizará el jueves, el destino lo cita en la casa de Estudiantes frente al que probablemente será su próximo equipo. Incluso, según medios locales, no se habría entrenado el lunes para no afectar la negociación.

* Programa de la 2ª fecha: Lunes: Platense 2- Instituto 1. Martes: 17:45 Vélez - Talleres (TyC); 20:00 Huracán - Ind. Rivadavia; 20:00 Gimnasia de Mendoza - San Lorenzo (TyC); 22:15 Newell’s - Independiente (TyC); 22:15 Atl. Tucumán - Central Córdoba.

Miércoles: 17:00 Aldosivi - Barracas Central (TyC); 19:00 Racing - Rosario Central; 20:00 River - Gimnasia LP (ESPN); 22:15 Estudiantes LP - Boca (ESPN).

Jueves: 17:00 Deportivo Riestra - Defensa y Justicia (TyC); 19:15 Lanús - Unión; 19:15 Belgrano - Tigre (TyC); 21:30 Estudiantes de Río Cuarto - Argentinos (TyC); 21:30 Sarmiento - Banfield.

Alex Arce, con fractura

El ariete paraguayo Alex Arce sufrió una fractura de clavícula en el partido que su equipo Independiente Rivadavia le ganó 2-1 al Atlético Tucumán, por la primera fecha del Apertura.

De acuerdo a los informes de la parte médica del club, la recuperación del goleador demandará entre 4 y 5 semanas aproximadamente.