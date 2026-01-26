Guido Rodríguez (Valencia): “La motivación era venir a club exigente y con mucha historia”

Uno de los aspectos que también ha motivado al centrocampista, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, ha sido la historia de muchos futbolistas argentinos en el Valencia, como Pablo Aimar y Roberto Ayala, ambos ayudantes hoy de Lionel Scaloni en el banquillo de la selección de Argentina: “Los veía jugar de pequeño aquí, estar con esta camiseta es bonito”.

“Los conozco. Con Pablo, cuando yo estaba saliendo en River Plate, él volvió a jugar y compartimos vestuario. Después, fueron mis entrenadores en la selección argentina. Estar aquí es algo muy bonito. Tengo muchos recuerdos de ver a Aimar, un jugadorazo. Estar con esta camiseta es bonito”, comentó en los medios oficiales del club.

Además, el ya exjugador del West Ham también expresó que su paisano Lucas Beltrán le ha hablado muy bien del club: “Tengo ganas de que estemos juntos aquí y de hacer bien las cosas”.

Asimismo, Rodríguez también dijo que tiene ganas de jugar en Mestalla: “Lo viví cuando vine a jugar aquí y, estos últimos partidos, lo estuve siguiendo de cerca y sé lo que es esta afición, lo exigente que es con el equipo y eso es importante para que la plantilla responda dentro del terreno de juego para ir todos juntos”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“La afición es un jugador más y se siente dentro del campo. Me gusta mucho el ambiente que hay, es una motivación para cualquier futbolista. Me gusta salir al césped y que esté la gente exigiendo, cantando, animándonos… es algo muy bonito”, agregó.

Sobre su posición e idea de juego, el argentino explicó que siempre ha jugado en el centro del campo: “Trato de estar siempre bien ordenado, de organizar al equipo, de entender por dónde va el partido y de comprender que todos los encuentros no son iguales. También trato de defender, de ayudar a los centrales, de jugar con el balón y de que el equipo sea protagonista”.

Por último, envió un mensaje a la afición valencianista: “Muchas gracias por lo que me han hecho sentir antes de llegar a Valencia. Lo que no va a faltar es trabajo y exigencia a mí mismo. Estoy seguro que, tanto yo como todo el grupo, vamos a dar lo mejor para terminar la temporada de la mejor manera posible todos juntos”.