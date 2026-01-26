La MLS se alía con Polymarket y se adentra en los mercados de las predicciones

La asociación establecerá a la plataforma como socio oficial y exclusivo del mercado de predicciones de MLS, MLS All-Star Game, MLS Cup y Leagues Cup, informó en un comunicado la liga norteamericana.

La MLS agregó que el acuerdo ayudará a "mejorar la experiencia de los partidos en directo y la interacción con la segunda pantalla" para los aficionados.

Polymarket es uno de los principales exponentes de los recientes mercados de predicciones, que se han convertido en un termómetro social en Estados Unidos y permiten realizar apuestas de toda clase mediante criptomonedas: desde el ganador del próximo Mundial de fútbol hasta cuál será la tasa de inflación en EE.UU.

La NHL de hockey sobre hielo alcanzó el año pasado un acuerdo similar con este portal y con Kalshi, otro de los más importantes del sector. Sin embargo, el resto de grandes ligas se han mostrado escépticas.

En este sentido, la NBA se ha visto afectada por un escándalo de apuestas ilegales que provocó la detención el pasado octubre del jugador de los Miami Heat Terry Rozier y del entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups.

Además, veinte personas fueron acusadas este mes por amañar los resultados de partidos universitarios de baloncesto en EE.UU para lucrarse mediante apuestas.

Sin embargo, la MLS precisó en el comunicado que el acuerdo incluirá salvaguardas para proteger la integridad de los partidos de la MLS y la Leagues Cup, "incluido el monitoreo independiente de las actividades comerciales y la colaboración en los mercados de la MLS y la Leagues Cup ofrecidos".