Luis Riveros conquista la Supercopa de Chile con el Coquimbo

El último penal convertido por Alejandro Camargo le dio a los aurinegros el primer título del año, en el Estadio Sausalito en Viña del Mar, luego de que el central cruzado Branco Ampuero fallara en su turno enviando la pelota sobre el travesaño.

Y frustró de nuevo a Gary Medel, el legendario defensor chileno que deambula por el ocaso de su carrera con dos títulos de Copa América con la selección y sigue sin conseguir uno a nivel de clubes.

El hombre de la película, sin embargo, fue el guardameta de pelo verde, el carismático ‘Mono’ Sánchez que detuvo dos penales y además convirtió el suyo que fue el 5° en el orden.

* Coquimbo, campeón de la Liga chilena 2025, derrotó en semifinales al Limache, vicecampeón de la Copa de Chile. Por su parte, Católica, subcampeón de Liga, superó al Huachipato, campeón de la Copa.

* Coquimbo gana así su primera Supercopa, tras consagrarse también por primera vez en el campeonato de Liga de 2025.

* Luis Riveros, 27 años, jugó la final desde el minuto 59. En la tanda de penales remató el segundo para su equipo y falló (su tiro salió por arriba del arco).

* Riveros logra su primer título en su 2° partido con Coquimbo. La temporada pasada jugó en Audax Italiano (4 goles y 2 asistencias en 20 partidos).

* Es su 2° trofeo en el fútbol chileno. En el 2020 ganó el campeonato de Segunda con el Club Arturo Fernández Vial.

* En el fútbol paraguayo, Riveros jugó en Cerro Porteño (2023-24, 1 gol y 1 asistencia en 15 partidos disputados) y en Tacuary (2024, 1 gol y 1 asistencia en 17 presentaciones).