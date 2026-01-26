Último entrenamiento en Madrid antes de recuperar la tradición de la 'Champions'

El Real Madrid acostumbraba a hacer el entrenamiento previo a un partido de Liga de Campeones fuera de casa en el estadio del encuentro, pero Xabi cambió la dinámica para esta temporada.

“Tenemos que preparar el partido y preferimos hacerlo en nuestra Ciudad Deportiva, en nuestro espacio, para que no nos cojan 200 cámaras”, explicó el técnico.

Sin embargo, la etapa de Xabi Alonso en el Real Madrid finalizó el pasado 12 de enero y con Álvaro Arbeloa el conjunto blanco recupera el entrenamiento en el lugar del partido.

Será en un estadio Da Luz que el Real Madrid no visita desde que lograse en 2014 la décima Liga de Campeones al vencer en la prórroga al Atlético de Madrid, con Arbeloa de jugador.

En Lisboa, terminará el técnico de preparar un duelo de la última jornada de la fase liga de la ‘Champions’ en el que sumar un punto podría valerle para clasificarse en el top-8 y evitar la ronda previa a los octavos de final.

Objetivo que perseguirá el Real Madrid sin recuperar ningún lesionado respecto a la victoria en Liga ante el Villarreal (0-2) del pasado sábado, aunque sí volverá el francés Aurelien Tchouaméni, tras cumplir sanción en la competición doméstica.

Trent Alexander-Arnold -rotura muscular- y Antonio Rüdiger -molestias en la rodilla izquierda- siguen dando pasos en su recuperación, pero, según pudo saber EFE de fuentes del club, su regreso se espera para este fin de semana, ante el Rayo Vallecano, o el próximo contra el Valencia.

Por su parte, Ferland Mendy, con problemas en el sóleo, trabajó en solitario sobre el césped; mientras que Éder Militao aún tiene por delante mes y medio de recuperación de una rotura muscular.

Una sesión este lunes en la que Kylian Mbappé y Álvaro Carreras llevaron a cabo trabajo individual, pero su presencia en Lisboa no corre riesgo y se programó menor carga de trabajo para evitar riesgos.

El Real Madrid volará a las 12:00 hora CET (-1 GMT) del martes rumbo a Lisboa, donde está previsto que entrene por la tarde en la última sesión antes de un duelo que medirá a dos viejos conocidos: José Mourinho y Álvaro Arbeloa, ahora técnicos de Benfica y Real Madrid, respectivamente, y a quienes les une una amistad de los años del portugués al frente del conjunto blanco.