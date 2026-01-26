Unai Núñez y Guido Rodríguez completan su primer entrenamiento con el Valencia

La incorporación de Núñez, que llega procedente del Hellas Verona y cedido hasta el final de temporada por el Celta de Vigo, se hizo oficial en la noche del viernes y el jugador estuvo presente en la grada de Mestalla para ver el Valencia-Espanyol, mientras que el fichaje de Rodríguez se hizo oficial a la misma hora que comenzó la sesión.

Rodríguez llega en propiedad después de que el Valencia haya pagado una cantidad al West Ham para hacerse con los servicios del jugador hasta el final de temporada. Ambos se han ejercitado con el grupo en el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna en la primera sesión preparatoria del partido ante el Real Betis del domingo, correspondiente a la vigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).