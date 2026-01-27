1-3. Nico Paz, Morata y Sergi Roberto rompen una sequía de 40 años en Copa Italia

Sorteó el Como la trampa de la 'Fiore' y volverá a unos cuartos de final tras 40 años de ausencia. Jugó en casa el combinado 'Viola' y se adelantó en el marcador con el tempranero tanto del italiano Roberto Piccoli, rematador en el minuto 7 de un centro lateral que devolvió por unos instantes la ilusión a Florencia, ciudad atormentada por la mala temporada de su equipo, ubicado en puestos de descenso en Serie A.

Pero el Como, en un momento tan importante de su historia, rozando de nuevo los cuartos que disputó en la temporada 1986-87, temporada en la que cayó en semifinales ante el Sampdoria, no falló. Se puso el mono de trabajo y la calidad de su plantilla hizo el resto. Fue muy superior a los de Paolo Vanoli y remontó con cierta holgura.

El empate lo anotó Sergi Roberto, titular por vez primera desde que volviera a estar disponible a principios de enero. Regreso a lo grande el suyo, inteligente dentro del área para llevarse el rechace que dejó el palo tras el remate de cabeza de Douvikas en el minuto 20 para igualar el duelo.

Precisamente el delantero griego tuvo que abandonar el terreno de juego por problemas en el tobillo derecho. Entró en su lugar Nico Paz. Ahí se acabaron las opciones de la 'Fiore'. En el minuto 60, el argentino, canterano del Real Madrid, anotó el noveno gol de su temporada. Desde fuera del área, de primeras aprovechando el mal despeje de Fortini, completó la remontada a la hora de partido.

Tuvo tiempo el Como para otra alegría. Morata volvió a jugar por vez primera desde el pasado 6 de diciembre, cuando se lesionó ante el Inter del aductor izquierdo. Saltó al campo en el 86 y en el 91 completó la victoria empujando el pase del alemán Khun para celebrar su primer tanto con la camiseta de los 'lariani'.

El Como superó el examen de la 'Fiore' y disputará en el Estadio Diego Armando Maradona su segundo cuartos de final de Copa Italia.