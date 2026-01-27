Álvaro Carreras se reencuentra con el Estádio da Luz vistiendo la camiseta del Real Madrid

Durante la sesión con sus compañeros, a la que asistieron varios invitados para observar desde las gradas, a Carreras se le vio distendido y demostró su 'feeling' con el resto del equipo.

Bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, que llegó hace apenas unas semanas, el conjunto blanco no mostró mucho del juego que sacarán mañana al campo mientras los grababan las cámaras de televisión.

"Va a ser un partido muy importante, tanto para ellos como para nosotros, los dos necesitamos la victoria, el ambiente va a ser muy bueno, sin duda. Vamos a por los tres puntos, tenemos que jugar nuestro fútbol y, si lo hacemos, conseguiremos los tres puntos", afirmó Carreras en una rueda de prensa anterior al entrenamiento.

En esta, rememoró sus buenos tiempos vistiendo la camiseta encarnada y elogió tanto al equipo luso como a su entrenador, José Mourinho.

Carreras (2003) se formó en la cantera del Real Madrid, donde jugó entre 2017 y 2020 en las categorías cadete y juvenil. Se incorporó al Benfica procedente del Manchester United, después de ser elegido mejor jugador sub-23 del club inglés en la temporada 2021-22.

Con el Benfica, ganó la Copa de la Liga de Portugal el año pasado.

Los de Álvaro Arbeloa salieron a su último entrenamiento antes del encuentro después de haber llegado este mismo martes a la capital portuguesa, donde fueron recibidos por una veintena de aficionados pertrechados con camisetas y bufandas, que les recibieron entre vítores, en medio de un dispositivo de seguridad.